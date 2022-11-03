https://ria.ru/20221103/boseman-1828743600.html

Режиссер "Черной пантеры" рассказал, каким был бы сиквел с Боузманом

Режиссер "Черной пантеры" рассказал, каким был бы сиквел с Боузманом - РИА Новости, 03.11.2022

Режиссер "Черной пантеры" рассказал, каким был бы сиквел с Боузманом

Режиссер "Черной пантеры" Райан Куглер рассказал о сценарии сиквела, придуманном до смерти Чедвика Боузмана. Подробностями он поделился в интервью Inverse. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T07:00

2022-11-03T07:00

2022-11-03T07:00

культура

новости культуры

кино и сериалы

чедвик боузман

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Режиссер "Черной пантеры" Райан Куглер рассказал о сценарии сиквела, придуманном до смерти Чедвика Боузмана. Подробностями он поделился в интервью Inverse. По словам постановщика, тональность все равно была бы скорбной. Персонаж Боузмана переживал бы из-за того, что случилось после "Щелчка Таноса". Король ТʼЧалла несет огромную ответственность за других, но из-за произошедшего пропал на пять лет. Фильм бы сфокусировался именно на этом. В 2020 году Боуман скончался от онкологии. Ему было 43 года. Искать другого актера на его роль не стали. Сценарий пришлось переделать. События в ленте будут развиваться через год после смерти ТʼЧаллы. Известно, что в картине новый антагонист — Нэмор (Теноч Уэрта). В комиксах впервые он появился в 1939 году. Его отец — человек, а мать — принцесса подводного царства. Он умеет летать и может долго находиться в глубинах. Премьера фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" запланирована на 11 ноября.

https://ria.ru/20221003/kino-1821235956.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, чедвик боузман