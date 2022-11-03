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Режиссер "Черной пантеры" рассказал, каким был бы сиквел с Боузманом - РИА Новости, 03.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221103/boseman-1828743600.html
Режиссер "Черной пантеры" рассказал, каким был бы сиквел с Боузманом
Режиссер "Черной пантеры" рассказал, каким был бы сиквел с Боузманом - РИА Новости, 03.11.2022
Режиссер "Черной пантеры" рассказал, каким был бы сиквел с Боузманом
Режиссер "Черной пантеры" Райан Куглер рассказал о сценарии сиквела, придуманном до смерти Чедвика Боузмана. Подробностями он поделился в интервью Inverse. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T07:00
2022-11-03T07:00
культура
новости культуры
кино и сериалы
чедвик боузман
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Режиссер "Черной пантеры" Райан Куглер рассказал о сценарии сиквела, придуманном до смерти Чедвика Боузмана. Подробностями он поделился в интервью Inverse. По словам постановщика, тональность все равно была бы скорбной. Персонаж Боузмана переживал бы из-за того, что случилось после "Щелчка Таноса". Король ТʼЧалла несет огромную ответственность за других, но из-за произошедшего пропал на пять лет. Фильм бы сфокусировался именно на этом. В 2020 году Боуман скончался от онкологии. Ему было 43 года. Искать другого актера на его роль не стали. Сценарий пришлось переделать. События в ленте будут развиваться через год после смерти ТʼЧаллы. Известно, что в картине новый антагонист — Нэмор (Теноч Уэрта). В комиксах впервые он появился в 1939 году. Его отец — человек, а мать — принцесса подводного царства. Он умеет летать и может долго находиться в глубинах. Премьера фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" запланирована на 11 ноября.
https://ria.ru/20221003/kino-1821235956.html
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новости культуры, кино и сериалы, чедвик боузман
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Чедвик Боузман
07:00 03.11.2022
 
Режиссер "Черной пантеры" рассказал, каким был бы сиквел с Боузманом

Режиссер "Черной пантеры" рассказал о сценарии сиквела, придуманном до смерти Боузмана

© Marvel Studios (2018)Кадр из фильма "Чёрная Пантера"
Кадр из фильма Чёрная Пантера
© Marvel Studios (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Режиссер "Черной пантеры" Райан Куглер рассказал о сценарии сиквела, придуманном до смерти Чедвика Боузмана. Подробностями он поделился в интервью Inverse.
По словам постановщика, тональность все равно была бы скорбной. Персонаж Боузмана переживал бы из-за того, что случилось после "Щелчка Таноса". Король ТʼЧалла несет огромную ответственность за других, но из-за произошедшего пропал на пять лет. Фильм бы сфокусировался именно на этом.
В 2020 году Боуман скончался от онкологии. Ему было 43 года. Искать другого актера на его роль не стали. Сценарий пришлось переделать. События в ленте будут развиваться через год после смерти ТʼЧаллы.
Известно, что в картине новый антагонист — Нэмор (Теноч Уэрта). В комиксах впервые он появился в 1939 году. Его отец — человек, а мать — принцесса подводного царства. Он умеет летать и может долго находиться в глубинах.
Премьера фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" запланирована на 11 ноября.
Кадр из трейлера к фильму Черная пантера: Ваканда навсегда
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Вышел трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"
 
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