https://ria.ru/20221103/bomba-1828866185.html

Патрушев не исключил участия Запада в создании Киевом "грязной бомбы"

Патрушев не исключил участия Запада в создании Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 03.11.2022

Патрушев не исключил участия Запада в создании Киевом "грязной бомбы"

Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:45

2022-11-03T09:45

2022-11-03T11:47

в мире

украина

николай патрушев

грязная бомба

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию "грязного" ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве."В этой связи выражаем очень серьезную озабоченность такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой", - добавил он.США являются единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие, подчеркнул Патрушев."Атомные бомбардировки мирных городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года имели цель не разгрома милитаристской Японии, а запугивания мирового сообщества, показав "кто в мире хозяин", - пояснил он."Россия всегда выступала с предложениями к странам, обладающим ядерным оружием и, прежде всего, США о формировании договоренностей об открытости, о всеобъемлющем контроле за ядерным вооружением", - заключил секретарь Совбеза РФ.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221028/bomby-1827238709.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николай патрушев, грязная бомба