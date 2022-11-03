https://ria.ru/20221103/boeviki-1829139066.html

Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации

Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 03.11.2022

Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:23

2022-11-03T23:23

2022-11-03T23:23

в мире

россия

латакия (город)

хама (мухафаза)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:86:3333:1961_1920x0_80_0_0_5fe55c9b236038e31728290baaab6f49.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Хама – два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что в провинции Хама в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус, ранен один сирийский военнослужащий. Кроме того, в провинции Латакия в результате удара с помощью БПЛА, нанесенного террористами из района Каллаз-Тахтани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кара-Килиса, ранено трое сирийских военнослужащих.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/terrorizm-siriya-1825000453.html

россия

латакия (город)

хама (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, латакия (город), хама (мухафаза)