Рейтинг@Mail.ru
Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/boeviki-1829139066.html
Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации
Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 03.11.2022
Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:23
2022-11-03T23:23
в мире
россия
латакия (город)
хама (мухафаза)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:86:3333:1961_1920x0_80_0_0_5fe55c9b236038e31728290baaab6f49.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Хама – два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что в провинции Хама в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус, ранен один сирийский военнослужащий. Кроме того, в провинции Латакия в результате удара с помощью БПЛА, нанесенного террористами из района Каллаз-Тахтани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кара-Килиса, ранено трое сирийских военнослужащих.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221018/terrorizm-siriya-1825000453.html
россия
латакия (город)
хама (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_829e2181d78f538c3341bab6e7885233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, латакия (город), хама (мухафаза)
В мире, Россия, Латакия (город), Хама (мухафаза)
23:23 03.11.2022
 
Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации

Генерал Егоров: боевики "ан-Нусры" совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Хама – два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.
Он добавил, что в провинции Хама в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус, ранен один сирийский военнослужащий. Кроме того, в провинции Латакия в результате удара с помощью БПЛА, нанесенного террористами из района Каллаз-Тахтани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кара-Килиса, ранено трое сирийских военнослужащих.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам террористов в Сирии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 22:52В мире
ВКС России уничтожили около десятка боевиков в сирийском Идлибе
 
В миреРоссияЛатакия (город)Хама (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала