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Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации
Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 03.11.2022
Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:23
2022-11-03T23:23
2022-11-03T23:23
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Хама – два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что в провинции Хама в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус, ранен один сирийский военнослужащий. Кроме того, в провинции Латакия в результате удара с помощью БПЛА, нанесенного террористами из района Каллаз-Тахтани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кара-Килиса, ранено трое сирийских военнослужащих.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, россия, латакия (город), хама (мухафаза)
В мире, Россия, Латакия (город), Хама (мухафаза)
Боевики "ан-Нусры"* совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации
Генерал Егоров: боевики "ан-Нусры" совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили четыре обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб
- один обстрел, в провинции Хама
– два обстрела, в провинции Латакия
- один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.
Он добавил, что в провинции Хама в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус, ранен один сирийский военнослужащий. Кроме того, в провинции Латакия в результате удара с помощью БПЛА, нанесенного террористами из района Каллаз-Тахтани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кара-Килиса, ранено трое сирийских военнослужащих.
* Террористическая организация, запрещенная в России.