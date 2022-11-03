11:46 03.11.2022 (обновлено: 13:15 03.11.2022)
ФСБ и СК задержали двоих бывших членов банд Басаева и Хаттаба
ФСБ и СК задержали двоих боевиков, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году
© ФСБ РоссииЗадержание члена бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба
© ФСБ России
Задержание члена бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Задержаны еще два члена бандгрупп Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году, когда были убиты более 280 военных, сообщает ФСБ РФ в четверг.
"В ходе работы совместно со СК РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Нефтекумского района Ставропольского края - Таушева Эдуарда, 1977 года рождения, и Заракаева Темирали, 1974 года рождения, не понесших за это уголовного наказания", - говорится в релизе.
В среду, 2 ноября, во взаимодействии с МВД России Таушев и Заракаев были задержаны в Москве и в ставропольском селе Каясула. Им предъявляются обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ, планируется избрать меру пресечения. Как в свою очередь сообщили в пресс-службе СК РФ, установлено, что в июне-июле 1999 года Заракаев и Таушев добровольно вступили в состав банды Басаева и Хаттаба и "приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений". Сейчас с задержанными проводятся "неотложные следственные и иные процессуальные действия".
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов. К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. По оценке ФСБ, в ходе вторжения погибли более 280, ранены свыше 800 российских военнослужащих, а также правоохранителей и гражданских, нанесен значительный ущерб экономике республики. Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
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