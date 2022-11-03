https://ria.ru/20221103/bochkarev-1828880187.html

Бочкарев: с начала года в Москве сдали 5 миллионов "квадратов" жилья

Бочкарев: с начала года в Москве сдали 5 миллионов "квадратов" жилья - РИА Новости, 03.11.2022

Бочкарев: с начала года в Москве сдали 5 миллионов "квадратов" жилья

С начала года в Москве сдали в эксплуатацию почти 5 миллионов квадратных метров жилья, что составляет почти 6% общероссийского ввода, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:41

2022-11-03T10:41

2022-11-03T10:41

москва

андрей бочкарев

жилье

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. С начала года в Москве сдали в эксплуатацию почти 5 миллионов квадратных метров жилья, что составляет почти 6% общероссийского ввода, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Ситуация в строительной отрасли Москвы остается стабильной, несмотря на международные санкции и макроэкономические трудности. Более того, уже сегодня в столице введено больше недвижимости, чем планировалось изначально: с начала года сданы в эксплуатацию объекты различного назначения суммарной площадью почти 9,5 миллиона квадратных метров", – сказал он.В том числе, указал Бочкарев, почти 5 миллионов "квадратов" пришлось на жилье. "Учитывая общероссийский уровень ввода жилья, который превосходит показатели прошлого года, доля Москвы в общем объеме составляет почти 6%", – подчеркнул заммэра.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что за десять месяцев 2022 года в России ввели в эксплуатацию 84,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 17% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

https://ria.ru/20221013/renovatsiya-1823700825.html

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Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы