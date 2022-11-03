https://ria.ru/20221103/bloger-1828948714.html
Прокуроры проследят, чтобы блогер Бил не садился за руль
Прокуроры проследят, чтобы блогер Бил не садился за руль - РИА Новости, 03.11.2022
Прокуроры проследят, чтобы блогер Бил не садился за руль
Столичные прокуроры проконтролируют, чтобы освободившийся из колонии блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль) еще 2,5 года не садился за руль, сообщается РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:27
2022-11-03T13:27
2022-11-03T13:35
происшествия
эдвард бил (блогер)
москва
садовое кольцо (москва)
госдума рф
telegram (приложение)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Столичные прокуроры проконтролируют, чтобы освободившийся из колонии блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль) еще 2,5 года не садился за руль, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы."Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий ответственных должностных лиц уголовно-исполнительной инспекции при исполнении назначенного Эдуарду Билю приговором Пресненского районного суда дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года", - говорится в сообщении.ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.Пресненский суд Москвы сперва назначил Билу два года ограничения свободы, но после отмены кассацией приговора 21 марта отправил его в колонию на 1 год и 2 месяца.
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происшествия, эдвард бил (блогер), москва, садовое кольцо (москва), госдума рф, telegram (приложение)
Происшествия, Эдвард Бил (блогер), Москва, Садовое кольцо (Москва), Госдума РФ, Telegram (приложение)
13:27 03.11.2022 (обновлено: 13:35 03.11.2022)
Прокуроры проследят, чтобы блогер Бил не садился за руль
Прокуратура Москвы обещает проследить, чтобы блогер Бил 2,5 года не водил автомобиль