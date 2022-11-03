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Благоустройство парка Победы в Волоколамске завершат до конца месяца - РИА Новости, 03.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221103/blagoustroystvo-1829037191.html
Благоустройство парка Победы в Волоколамске завершат до конца месяца
Благоустройство парка Победы в Волоколамске завершат до конца месяца - РИА Новости, 03.11.2022
Благоустройство парка Победы в Волоколамске завершат до конца месяца
Благоустройство парка Победы в Волоколамске будет завершено в конце ноября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:31
2022-11-03T16:31
новости подмосковья
волоколамск
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
общество
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Благоустройство парка Победы в Волоколамске будет завершено в конце ноября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.В настоящее время завершается обустройство детской игровой площадки и workout зоны, ведутся работы по устройству ограждения для выгула собак, строительство сцены-подиума и амфитеатра, устройство деревянного настила для занятий йогой и монтаж ограждений парка."Работы по благоустройству парка Победы в Волоколамске вышли на финальную стадию. Уже сейчас можно заметить, как парк изменился в лучшую сторону. На сегодняшний день здесь выполнено 80% от общего объема запланированных работ. Завершить благоустройство планируем во второй половине ноября", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
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волоколамск, московская область (подмосковье), михаил хайкин, общество
Новости Подмосковья, Волоколамск, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Общество
16:31 03.11.2022
 

Благоустройство парка Победы в Волоколамске завершат до конца месяца

© Фото : министерство благоустройства Московской областиПарк Победы в Волоколамске
Парк Победы в Волоколамске - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : министерство благоустройства Московской области
Парк Победы в Волоколамске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Благоустройство парка Победы в Волоколамске будет завершено в конце ноября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
В настоящее время завершается обустройство детской игровой площадки и workout зоны, ведутся работы по устройству ограждения для выгула собак, строительство сцены-подиума и амфитеатра, устройство деревянного настила для занятий йогой и монтаж ограждений парка.
"Работы по благоустройству парка Победы в Волоколамске вышли на финальную стадию. Уже сейчас можно заметить, как парк изменился в лучшую сторону. На сегодняшний день здесь выполнено 80% от общего объема запланированных работ. Завершить благоустройство планируем во второй половине ноября", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
Парк в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 12:36Новости Подмосковья
Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре
 
Новости ПодмосковьяВолоколамскМосковская область (Подмосковье)Михаил ХайкинОбщество
 
 
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