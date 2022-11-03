https://ria.ru/20221103/blagoustroystvo-1829037191.html
Благоустройство парка Победы в Волоколамске завершат до конца месяца
Благоустройство парка Победы в Волоколамске завершат до конца месяца - РИА Новости, 03.11.2022
Благоустройство парка Победы в Волоколамске завершат до конца месяца
Благоустройство парка Победы в Волоколамске будет завершено в конце ноября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:31
2022-11-03T16:31
2022-11-03T16:31
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Благоустройство парка Победы в Волоколамске будет завершено в конце ноября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.В настоящее время завершается обустройство детской игровой площадки и workout зоны, ведутся работы по устройству ограждения для выгула собак, строительство сцены-подиума и амфитеатра, устройство деревянного настила для занятий йогой и монтаж ограждений парка."Работы по благоустройству парка Победы в Волоколамске вышли на финальную стадию. Уже сейчас можно заметить, как парк изменился в лучшую сторону. На сегодняшний день здесь выполнено 80% от общего объема запланированных работ. Завершить благоустройство планируем во второй половине ноября", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
https://ria.ru/20221103/parki-1828929134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волоколамск, московская область (подмосковье), михаил хайкин, общество
Новости Подмосковья, Волоколамск, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Общество