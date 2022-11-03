https://ria.ru/20221103/bil-1828888248.html

Блогер Бил освободился из колонии

Блогер Бил освободился из колонии - РИА Новости, 03.11.2022

Блогер Бил освободился из колонии

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), осужденный к году и двум месяцам колонии за крупное ДТП в центре столицы, вышел на свободу из колонии, видео с... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:01

2022-11-03T11:01

2022-11-03T11:02

происшествия

эдвард бил (блогер)

москва

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), осужденный к году и двум месяцам колонии за крупное ДТП в центре столицы, вышел на свободу из колонии, видео с ним публикует его супруга в социальных сетях. На видео девушка сидит на заднем сиденье легковушки, рядом – довольный блогер Бил.Защита осужденного пока не подтверждала его освобождение. Биль отбывал наказание во Владимирской области, УФСИН региона не комментирует из-за нераскрытия персональных данных.ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.Пресненский суд Москвы сперва назначил Билу два года ограничения свободы, но после отмены кассацией приговора 21 марта отправил его в колонию на 1 год и 2 месяца.

https://ria.ru/20210703/blogery-1739761444.html

москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, эдвард бил (блогер), москва, россия