https://ria.ru/20221103/bil-1828888248.html
Блогер Бил освободился из колонии
Блогер Бил освободился из колонии - РИА Новости, 03.11.2022
Блогер Бил освободился из колонии
Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), осужденный к году и двум месяцам колонии за крупное ДТП в центре столицы, вышел на свободу из колонии, видео с... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:01
2022-11-03T11:01
2022-11-03T11:02
происшествия
эдвард бил (блогер)
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768376422_0:228:2956:1891_1920x0_80_0_0_37ab79ad7ca3038087c73de2732b6798.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), осужденный к году и двум месяцам колонии за крупное ДТП в центре столицы, вышел на свободу из колонии, видео с ним публикует его супруга в социальных сетях. На видео девушка сидит на заднем сиденье легковушки, рядом – довольный блогер Бил.Защита осужденного пока не подтверждала его освобождение. Биль отбывал наказание во Владимирской области, УФСИН региона не комментирует из-за нераскрытия персональных данных.ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.Пресненский суд Москвы сперва назначил Билу два года ограничения свободы, но после отмены кассацией приговора 21 марта отправил его в колонию на 1 год и 2 месяца.
https://ria.ru/20210703/blogery-1739761444.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768376422_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eddd05037afd51672935108a98d014ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эдвард бил (блогер), москва, россия
Происшествия, Эдвард Бил (блогер), Москва, Россия
11:01 03.11.2022 (обновлено: 11:02 03.11.2022)
Блогер Бил освободился из колонии
Блогер Бил, отбывший тюремный срок после крупного ДТП в центре Москвы, вышел на свободу