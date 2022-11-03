Рейтинг@Mail.ru
Водителям рассказали о “зимнем” обмане с бензином на АЗС - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/benzin-1828828666.html
Водителям рассказали о “зимнем” обмане с бензином на АЗС
Водителям рассказали о “зимнем” обмане с бензином на АЗС - РИА Новости, 03.11.2022
Водителям рассказали о “зимнем” обмане с бензином на АЗС
Поставляемое на АЗС топливо меняется в зависимости от сезона, но эти изменения весьма условны — если по дизелю есть четкие температурные рамки, то бензин... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T02:15
2022-11-03T02:16
авто
павел баженов
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:44:3066:1769_1920x0_80_0_0_98d6e12c8688fa14053f92941bcb1fd8.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Поставляемое на АЗС топливо меняется в зависимости от сезона, но эти изменения весьма условны — если по дизелю есть четкие температурные рамки, то бензин варьируется по классам испаряемости. На заправки регионов он попадает в утвержденные ГОСТом сроки. Поэтому любые попытки продать вам якобы “зимний” бензин дороже стандартного нужно расценивать как обман, рассказал агентству “Прайм” президент Независимого топливного союза Павел Баженов.Сезоны и климатические зоны применения бензинов разных классов испаряемости прописаны в ГОСТ Р 51866-2002. В целом — чем холоднее регион, тем раньше там начинают продавать топливо с высоким классом испаряемости и, соответственно, позже переходят на “летние” или переходные варианты.По словам экспертов, выпуск топлива в соответствии с сезонностью давно отлажен на АЗС, поэтому поставки в регионы идут четко по установленному графику. “Соответственно потребителю не о чем переживать, учитывая среднюю оборачиваемость запасов на АЗС в течение 2х-3х дней. Если кто-то пытается продавать бензин дороже, под эгидой того, что он зимний, то это просто маркетинговый ход”, — предупредил Баженов.
https://ria.ru/20220921/bak-1818303240.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_0a0cad83df471c7694bdbd571ce88fa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, павел баженов, россия, общество
Авто, Павел Баженов, Россия, Общество
02:15 03.11.2022 (обновлено: 02:16 03.11.2022)
 
Водителям рассказали о “зимнем” обмане с бензином на АЗС

Эксперт Баженов: продажу “зимнего” бензина дороже обычного нужно расценивать как обман

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Поставляемое на АЗС топливо меняется в зависимости от сезона, но эти изменения весьма условны — если по дизелю есть четкие температурные рамки, то бензин варьируется по классам испаряемости. На заправки регионов он попадает в утвержденные ГОСТом сроки. Поэтому любые попытки продать вам якобы “зимний” бензин дороже стандартного нужно расценивать как обман, рассказал агентству “Прайм” президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
Сезоны и климатические зоны применения бензинов разных классов испаряемости прописаны в ГОСТ Р 51866-2002. В целом — чем холоднее регион, тем раньше там начинают продавать топливо с высоким классом испаряемости и, соответственно, позже переходят на “летние” или переходные варианты.
По словам экспертов, выпуск топлива в соответствии с сезонностью давно отлажен на АЗС, поэтому поставки в регионы идут четко по установленному графику. “Соответственно потребителю не о чем переживать, учитывая среднюю оборачиваемость запасов на АЗС в течение 2х-3х дней. Если кто-то пытается продавать бензин дороже, под эгидой того, что он зимний, то это просто маркетинговый ход”, — предупредил Баженов.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
21 сентября, 03:18
Водителям рассказали, почему нельзя наливать полный бак бензина
 
АвтоПавел БаженовРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала