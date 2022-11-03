https://ria.ru/20221103/benzin-1828828666.html

Водителям рассказали о “зимнем” обмане с бензином на АЗС

Водителям рассказали о “зимнем” обмане с бензином на АЗС - РИА Новости, 03.11.2022

Водителям рассказали о “зимнем” обмане с бензином на АЗС

Поставляемое на АЗС топливо меняется в зависимости от сезона, но эти изменения весьма условны — если по дизелю есть четкие температурные рамки, то бензин... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T02:15

2022-11-03T02:15

2022-11-03T02:16

авто

павел баженов

россия

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Поставляемое на АЗС топливо меняется в зависимости от сезона, но эти изменения весьма условны — если по дизелю есть четкие температурные рамки, то бензин варьируется по классам испаряемости. На заправки регионов он попадает в утвержденные ГОСТом сроки. Поэтому любые попытки продать вам якобы “зимний” бензин дороже стандартного нужно расценивать как обман, рассказал агентству “Прайм” президент Независимого топливного союза Павел Баженов.Сезоны и климатические зоны применения бензинов разных классов испаряемости прописаны в ГОСТ Р 51866-2002. В целом — чем холоднее регион, тем раньше там начинают продавать топливо с высоким классом испаряемости и, соответственно, позже переходят на “летние” или переходные варианты.По словам экспертов, выпуск топлива в соответствии с сезонностью давно отлажен на АЗС, поэтому поставки в регионы идут четко по установленному графику. “Соответственно потребителю не о чем переживать, учитывая среднюю оборачиваемость запасов на АЗС в течение 2х-3х дней. Если кто-то пытается продавать бензин дороже, под эгидой того, что он зимний, то это просто маркетинговый ход”, — предупредил Баженов.

https://ria.ru/20220921/bak-1818303240.html

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авто, павел баженов, россия, общество