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СМИ: в Камеруне в результате нападения бегемота погибли семь человек - РИА Новости, 03.11.2022
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СМИ: в Камеруне в результате нападения бегемота погибли семь человек
СМИ: в Камеруне в результате нападения бегемота погибли семь человек - РИА Новости, 03.11.2022
СМИ: в Камеруне в результате нападения бегемота погибли семь человек
Семь человек погибли в результате нападения бегемота в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает издание Actu Cameroun со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:31
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Семь человек погибли в результате нападения бегемота в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает издание Actu Cameroun со ссылкой на местных жителей.Инцидент произошел на реке Логон. Погибшие передвигались на двух каноэ, которые опрокинул бегемот.Камерунское общество охраны дикой природы отмечает нередкие случаи нападения бегемотов в регионе, особенно в сезон дождей, когда животные становятся более агрессивными.
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Евгения Нефедова
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крайнесеверный регион (камерун), камерун
Крайнесеверный регион (Камерун), Камерун
23:31 03.11.2022 (обновлено: 23:38 03.11.2022)
 
СМИ: в Камеруне в результате нападения бегемота погибли семь человек

Actu Cameroun: на севере Камеруна из-за нападения бегемота погибли семь человек

© AFP 2022 / dpa /Maurizio GambariniБегемот в зоопарке Берлина
Бегемот в зоопарке Берлина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / dpa /Maurizio Gambarini
Бегемот в зоопарке Берлина . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Семь человек погибли в результате нападения бегемота в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает издание Actu Cameroun со ссылкой на местных жителей.
Инцидент произошел на реке Логон. Погибшие передвигались на двух каноэ, которые опрокинул бегемот.
Камерунское общество охраны дикой природы отмечает нередкие случаи нападения бегемотов в регионе, особенно в сезон дождей, когда животные становятся более агрессивными.
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Крайнесеверный регион (Камерун)Камерун
 
 
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