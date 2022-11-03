https://ria.ru/20221103/begemot-1829139630.html

СМИ: в Камеруне в результате нападения бегемота погибли семь человек

СМИ: в Камеруне в результате нападения бегемота погибли семь человек - РИА Новости, 03.11.2022

СМИ: в Камеруне в результате нападения бегемота погибли семь человек

Семь человек погибли в результате нападения бегемота в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает издание Actu Cameroun со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:31

2022-11-03T23:31

2022-11-03T23:38

крайнесеверный регион (камерун)

камерун

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Семь человек погибли в результате нападения бегемота в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает издание Actu Cameroun со ссылкой на местных жителей.Инцидент произошел на реке Логон. Погибшие передвигались на двух каноэ, которые опрокинул бегемот.Камерунское общество охраны дикой природы отмечает нередкие случаи нападения бегемотов в регионе, особенно в сезон дождей, когда животные становятся более агрессивными.

https://ria.ru/20220816/sobaka-1810008168.html

крайнесеверный регион (камерун)

камерун

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

крайнесеверный регион (камерун), камерун