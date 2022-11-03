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NI рассказал, как "глупая затея" Байдена навредит США - РИА Новости, 03.11.2022
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NI рассказал, как "глупая затея" Байдена навредит США
NI рассказал, как "глупая затея" Байдена навредит США - РИА Новости, 03.11.2022
NI рассказал, как "глупая затея" Байдена навредит США
Политика меркантилизма президента США Джо Байдена расходится с интересами американских предпринимателей, заявил обозреватель National Interest Джеффри Аронсон. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:10
2022-11-03T18:17
в мире
джо байден
владимир путин
сша
россия
вашингтон (штат)
ford motor
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Политика меркантилизма президента США Джо Байдена расходится с интересами американских предпринимателей, заявил обозреватель National Interest Джеффри Аронсон."Администрация Байдена теперь утверждает, что то, что хорошо для Вашингтона, не обязательно хорошо для таких компаний, как Ford, Mercedes и McDonald's, которые теперь сворачивают свою деятельность в России", — написал автор.Обозреватель напомнил, что ранее власти придерживались идеи: "что хорошо для General Motors, хорошо для Америки". Созданная таким образом система международной торговли обеспечивала прочный фундамент для экономического и военного превосходства Америки на протяжении целого поколения, добавил Аронсон."Отсоединение" от Китая и России и "перепрофилирование" ключевых американских отраслей промышленности отражает новый неожиданный дух американского предпринимательства, в котором усиливается вмешательство государства в экономику", — отмечается в статье.По мнению эксперта, сейчас американские компании вынуждены подчиняться требованиям правительства, отказываясь от своих долей в России, хотя ранее именно Вашингтон поощрял изучение возможностей ведения бизнеса на российском рынке.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221103/bayden-1829023729.html
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сша
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в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия, вашингтон (штат), ford motor, mcdonald's corporation, general motors, mercedes
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия, Вашингтон (штат), Ford Motor, McDonald's Corporation, General Motors, Mercedes
18:10 03.11.2022 (обновлено: 18:17 03.11.2022)
 
NI рассказал, как "глупая затея" Байдена навредит США

NI: меркантилизм Байдена противоречит интересам американских предпринимателей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Политика меркантилизма президента США Джо Байдена расходится с интересами американских предпринимателей, заявил обозреватель National Interest Джеффри Аронсон.
"Администрация Байдена теперь утверждает, что то, что хорошо для Вашингтона, не обязательно хорошо для таких компаний, как Ford, Mercedes и McDonald's, которые теперь сворачивают свою деятельность в России", — написал автор.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Обозреватель напомнил, что ранее власти придерживались идеи: "что хорошо для General Motors, хорошо для Америки". Созданная таким образом система международной торговли обеспечивала прочный фундамент для экономического и военного превосходства Америки на протяжении целого поколения, добавил Аронсон.
"Отсоединение" от Китая и России и "перепрофилирование" ключевых американских отраслей промышленности отражает новый неожиданный дух американского предпринимательства, в котором усиливается вмешательство государства в экономику", — отмечается в статье.
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По мнению эксперта, сейчас американские компании вынуждены подчиняться требованиям правительства, отказываясь от своих долей в России, хотя ранее именно Вашингтон поощрял изучение возможностей ведения бизнеса на российском рынке.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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США уличили в "ядерном лицемерии"
 
В миреДжо БайденВладимир ПутинСШАРоссияВашингтон (штат)Ford MotorMcDonald's CorporationGeneral MotorsMercedes
 
 
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