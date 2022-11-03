https://ria.ru/20221103/bayden-1829080568.html

NI рассказал, как "глупая затея" Байдена навредит США

NI рассказал, как "глупая затея" Байдена навредит США - РИА Новости, 03.11.2022

NI рассказал, как "глупая затея" Байдена навредит США

Политика меркантилизма президента США Джо Байдена расходится с интересами американских предпринимателей, заявил обозреватель National Interest Джеффри Аронсон. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:10

2022-11-03T18:10

2022-11-03T18:17

в мире

джо байден

владимир путин

сша

россия

вашингтон (штат)

ford motor

mcdonald's corporation

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Политика меркантилизма президента США Джо Байдена расходится с интересами американских предпринимателей, заявил обозреватель National Interest Джеффри Аронсон."Администрация Байдена теперь утверждает, что то, что хорошо для Вашингтона, не обязательно хорошо для таких компаний, как Ford, Mercedes и McDonald's, которые теперь сворачивают свою деятельность в России", — написал автор.Обозреватель напомнил, что ранее власти придерживались идеи: "что хорошо для General Motors, хорошо для Америки". Созданная таким образом система международной торговли обеспечивала прочный фундамент для экономического и военного превосходства Америки на протяжении целого поколения, добавил Аронсон."Отсоединение" от Китая и России и "перепрофилирование" ключевых американских отраслей промышленности отражает новый неожиданный дух американского предпринимательства, в котором усиливается вмешательство государства в экономику", — отмечается в статье.По мнению эксперта, сейчас американские компании вынуждены подчиняться требованиям правительства, отказываясь от своих долей в России, хотя ранее именно Вашингтон поощрял изучение возможностей ведения бизнеса на российском рынке.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221103/bayden-1829023729.html

https://ria.ru/20221102/opros-1828814936.html

https://ria.ru/20221103/ssha-1829034053.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия, вашингтон (штат), ford motor, mcdonald's corporation, general motors, mercedes