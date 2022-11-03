https://ria.ru/20221103/bayden-1828839868.html

Байден заявил, что на кону на предстоящих выборах демократия

Байден заявил, что на кону на предстоящих выборах демократия - РИА Новости, 03.11.2022

Байден заявил, что на кону на предстоящих выборах демократия

Президент США Джо Байден заявил, что американская демократия поставлена на кон на предстоящих выборах и обвинил своих политических оппонентов в покушении на ее... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T03:53

2022-11-03T03:53

2022-11-03T03:55

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американская демократия поставлена на кон на предстоящих выборах и обвинил своих политических оппонентов в покушении на ее устои.Американцам 8 ноября предстоит определить весь состав палаты представителей и проголосовать за треть сената. Промежуточные выборы грозят лишить демократов, однопартийцев Байдена, полного контроля над конгрессом."Многое на кону на этих промежуточных выборах: от нашей экономики, безопасности наших улиц до личных свобод, будущего здравоохранения, социального обеспечения... Все это важно. Но кое-что еще поставлено на кон: сама демократия", - сказал Байден, выступая на предвыборном митинге в Вашингтоне.Своих оппонентов, сторонников республиканского экс-президента Дональда Трампа, он обвинил в провоцировании политического насилия, запугивании избирателей, попытках посеять сомнения в добросовестности электоральной системы.Лидер республиканского меньшинства и возможный будущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти в ответ обвинил Байдена в стремлении сеять рознь в то время, когда Америка нуждается в единстве."Это потому, что он не может говорить о своей политике, которая привела к росту стоимости жизни. Американцы этого не покупают", - написал он в Twitter.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828832779.html

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америка

сша

вашингтон (штат)

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в мире, джо байден, дональд трамп, америка, сша, вашингтон (штат), политика