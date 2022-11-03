03:53 03.11.2022 (обновлено: 03:55 03.11.2022)
Байден заявил, что на кону на предстоящих выборах демократия
Байден заявил, что американская демократия поставлена на кон на предстоящих выборах
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американская демократия поставлена на кон на предстоящих выборах и обвинил своих политических оппонентов в покушении на ее устои.
Американцам 8 ноября предстоит определить весь состав палаты представителей и проголосовать за треть сената. Промежуточные выборы грозят лишить демократов, однопартийцев Байдена, полного контроля над конгрессом.
"Многое на кону на этих промежуточных выборах: от нашей экономики, безопасности наших улиц до личных свобод, будущего здравоохранения, социального обеспечения... Все это важно. Но кое-что еще поставлено на кон: сама демократия", - сказал Байден, выступая на предвыборном митинге в Вашингтоне.
"Это правда, что мы сейчас сражаемся за демократию, за достоинство и честь, за процветание и прогресс, за саму душу Америки. Не обманывайтесь - в бюллетени вписана демократия", - добавил он.
Своих оппонентов, сторонников республиканского экс-президента Дональда Трампа, он обвинил в провоцировании политического насилия, запугивании избирателей, попытках посеять сомнения в добросовестности электоральной системы.
"Голосование - это не партийный инструмент, с которым считаются, когда он помогает вашим кандидатам, и от которого отказываются, когда этого не происходит... Мы не решаем споры в Америке с помощью бунтов, толпы, пули или молотка", - сказал Байден. Он вновь приравнял недавнее нападение на дом мужа своей союзницы - спикера палаты представителей Нэнси Пелоси - к штурму Капитолия сторонниками Трампа, который до сих пор не признает поражения на выборах 2020 года.
Лидер республиканского меньшинства и возможный будущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти в ответ обвинил Байдена в стремлении сеять рознь в то время, когда Америка нуждается в единстве.
"Это потому, что он не может говорить о своей политике, которая привела к росту стоимости жизни. Американцы этого не покупают", - написал он в Twitter.