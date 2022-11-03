https://ria.ru/20221103/bayazitova-1829044963.html

Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО - РИА Новости, 03.11.2022

Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Кузьминский суд Москвы в четверг продлил арест журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой по делу о вымогательстве у топ-менеджера... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:46

2022-11-03T16:46

2022-11-03T16:46

происшествия

александра баязитова

москва

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в четверг продлил арест журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщила РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова.Баязитова, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова были арестованы 10 августа. Им предъявлено обвинение в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова (по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии."Суд продлил срок ареста и оставил в СИЗО до 7 января Баязитову и Архарову", - сказала собеседница агентства. По словам адвоката, защита обжалует продление ареста: за три месяца следствия, сетует Федулова, были лишь допрошены в качестве свидетелей мать Архаровой о состоянии ее здоровья и оперативник, который осматривал изъятые гаджеты. С самими фигурантками следственных действий не проходило. Накануне этот же суд отпустил под домашний арест третью фигурантку дела - Инну Чурилову. Как сообщала защита, она заключила сделку со следствием, кроме того, суд учел, что у нее есть годовалый ребенок.Из материалов дела стало известно, что все трое обвиняются в вымогательстве крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим, согласно материалам дела, является топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.Как рассказала РИА Новости ранее адвокат Федулова, в начале года в Telegram-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости. По ее словам, весной этого года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой как к администратору "Адских бабок" с просьбой разместить в отношении него позитивный пост. Чурилова отказала. Затем, по словам защиты, к Чуриловой обратилась помощница Ушакова и попросила убрать из канала негативную информацию о банкире – та вновь ответила отказом. А в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат.Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну, продолжила собеседница. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные. Архарова, по словам ее адвоката, общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой - за 1,2 миллиона рублей за три месяца.Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали. Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела". Адвокат при этом выразила мнение, что установка "блока" – не что иное как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.

https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html

https://ria.ru/20220811/zhurnalistka-1808757663.html

https://ria.ru/20221103/karaulov-1828897985.html

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Кирилл Волков

происшествия, александра баязитова, москва, россия