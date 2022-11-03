14:00 03.11.2022 (обновлено: 16:09 03.11.2022)
В Крыму простились с журналисткой Светланой Бабаевой
В Крыму простились с главой представительства МИА "Россия сегодня" Светланой Бабаевой
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Прощание с погибшей журналисткой - руководителем регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Светланой Бабаевой прошло в четверг в центре Симферополя.
Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Она возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года. Соболезнования в связи с её гибелью выразило большое число её коллег, а также представители руководства России, в том числе заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
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Прощание в Симферополе проходило в Доме профсоюзов, где размещается региональное подразделение медиагруппы и пресс-центр. На церемонии собрались родственники и коллеги Светланы Бабаевой, коллектив МИА "Россия сегодня" в Крыму, радио "Спутник", журналисты Крыма, члены крымского правительства и парламента.
"Самые искренние соболезнования от правительства Крыма, от главы республики. Он с первой минуты, как об этом стало известно, принимал участие в том, чтобы оказать помощь родственникам. Для республики это, безусловно, очень большая потеря. Света - светлый человек, очень профессиональный, сильный, умный, интересный. Все говорят, что с ней интересно спорить. Да, спорили порой так, иногда достаточно ярко, но после этого всегда обнимались и относились друг к другу с уважением. Ее будет очень не хватать", - сказал на церемонии прощания министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, как встретил Светлану в городе за два дня до ее гибели. "Я шел к главе (республики Сергею Аксенову – ред.), и Света сказала: передай главе, что я готова хоть завтра выехать открывать наши представительства в Херсоне и Запорожье", - сказал он. Крючков добавил, что за 3 года, которые Бабаева возглавляла подразделение агентства, она стала настоящей крымчанкой.
В медиагруппе "Россия сегодня" сообщили, что похороны Светланы Бабаевой состоятся в Москве на Троекуровском кладбище на следующей неделе, также пройдёт и церемония прощания, точная дата будет объявлена позже.