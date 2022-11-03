https://ria.ru/20221103/avto-1828845606.html

Принадлежавший Елизавете II Jaguar "изумрудного огня" уйдет с молотка

Принадлежавший Елизавете II Jaguar "изумрудного огня" уйдет с молотка - РИА Новости, 03.11.2022

Принадлежавший Елизавете II Jaguar "изумрудного огня" уйдет с молотка

Принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II автомобиль Jaguar X-Type Estate выставлен на торги британского аукционного дома Historics Auctioners, сам... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T05:47

2022-11-03T05:47

2022-11-03T05:47

авто

елизавета ii

великобритания

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II автомобиль Jaguar X-Type Estate выставлен на торги британского аукционного дома Historics Auctioners, сам аукцион пройдет 26 ноября.Как отмечает газета Daily Mail, автомобиль имеет люк на крыше, он оснащен автоматической коробкой передач, системой климат-контроля и электрическими стеклоподъемниками. Машина оснащена двигателем V6, "который передает мощность на все четыре колеса, что делает его невероятно устойчивым при вождении с энтузиазмом". Отмечается, что автомобиль может быть продан, "по какой бы цене ни упал молоток - даже если это всего 1 фунт стерлингов".

https://ria.ru/20220929/koroleva-1820362808.html

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авто, елизавета ii, великобритания, в мире