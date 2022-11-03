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Принадлежавший Елизавете II Jaguar "изумрудного огня" уйдет с молотка - РИА Новости, 03.11.2022
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Принадлежавший Елизавете II Jaguar "изумрудного огня" уйдет с молотка
Принадлежавший Елизавете II Jaguar "изумрудного огня" уйдет с молотка - РИА Новости, 03.11.2022
Принадлежавший Елизавете II Jaguar "изумрудного огня" уйдет с молотка
Принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II автомобиль Jaguar X-Type Estate выставлен на торги британского аукционного дома Historics Auctioners, сам... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T05:47
2022-11-03T05:47
авто
елизавета ii
великобритания
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II автомобиль Jaguar X-Type Estate выставлен на торги британского аукционного дома Historics Auctioners, сам аукцион пройдет 26 ноября.Как отмечает газета Daily Mail, автомобиль имеет люк на крыше, он оснащен автоматической коробкой передач, системой климат-контроля и электрическими стеклоподъемниками. Машина оснащена двигателем V6, "который передает мощность на все четыре колеса, что делает его невероятно устойчивым при вождении с энтузиазмом". Отмечается, что автомобиль может быть продан, "по какой бы цене ни упал молоток - даже если это всего 1 фунт стерлингов".
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авто, елизавета ii, великобритания, в мире
Авто, Елизавета II, Великобритания, В мире
05:47 03.11.2022
 
Принадлежавший Елизавете II Jaguar "изумрудного огня" уйдет с молотка

Принадлежавший Елизавете II Jaguar "изумрудного огня" уйдет с молотка 26 ноября

© AP Photo / Steve ParsonsКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Steve Parsons
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II автомобиль Jaguar X-Type Estate выставлен на торги британского аукционного дома Historics Auctioners, сам аукцион пройдет 26 ноября.
"Этот фантастический образец королевской истории представлен в цвете "изумрудный огонь" с кожаным салоном, первым владельцем была Ее Величество королева Елизавета II", - говорится на сайте аукционного дома.
Как отмечает газета Daily Mail, автомобиль имеет люк на крыше, он оснащен автоматической коробкой передач, системой климат-контроля и электрическими стеклоподъемниками. Машина оснащена двигателем V6, "который передает мощность на все четыре колеса, что делает его невероятно устойчивым при вождении с энтузиазмом". Отмечается, что автомобиль может быть продан, "по какой бы цене ни упал молоток - даже если это всего 1 фунт стерлингов".
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