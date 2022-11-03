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Пентагон: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына - РИА Новости, 03.11.2022
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Пентагон: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына
Пентагон: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына - РИА Новости, 03.11.2022
Пентагон: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына
Любая ядерная атака против США и их союзников со стороны КНДР приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. С такой угрозой выступил министр... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:15
2022-11-03T20:15
в мире
ким чен ын
ллойд остин
японское море
сша
министерство обороны сша
южная корея
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Любая ядерная атака против США и их союзников со стороны КНДР приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. С такой угрозой выступил министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Соп, говорится в опубликованном заявлении Пентагона."Он (Остин) отметил, что любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима ", - указано в сообщении.Отмечается, что оба министра договорились усиливать союзные оборонные мощности, обмен информацией и консультации для "противостояния и ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы" КНДР.КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.Это уже 30-й день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.
https://ria.ru/20221103/oon-1829095451.html
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японское море
сша
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в мире, ким чен ын, ллойд остин, японское море, сша, министерство обороны сша, южная корея
В мире, Ким Чен Ын, Ллойд Остин, Японское море, США, Министерство обороны США, Южная Корея
20:15 03.11.2022
 
Пентагон: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына

Глава Пентагона Остин: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына

© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Любая ядерная атака против США и их союзников со стороны КНДР приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. С такой угрозой выступил министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Соп, говорится в опубликованном заявлении Пентагона.
"Он (Остин) отметил, что любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима ", - указано в сообщении.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 19:03
США запросили заседание СБ ООН из-за пусков ракет КНДР, сообщил источник
Отмечается, что оба министра договорились усиливать союзные оборонные мощности, обмен информацией и консультации для "противостояния и ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы" КНДР.
КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".
В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.
Это уже 30-й день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений между США и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 19:43
США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ракетных угроз КНДР
 
В миреКим Чен ЫнЛлойд ОстинЯпонское мореСШАМинистерство обороны СШАЮжная Корея
 
 
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