Пентагон: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына
Глава Пентагона Остин: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына
© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Любая ядерная атака против США и их союзников со стороны КНДР приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. С такой угрозой выступил министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Соп, говорится в опубликованном заявлении Пентагона.
"Он (Остин) отметил, что любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима ", - указано в сообщении.
Отмечается, что оба министра договорились усиливать союзные оборонные мощности, обмен информацией и консультации для "противостояния и ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы" КНДР.
КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".
В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.
Это уже 30-й день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.