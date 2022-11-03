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В Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8
В Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 03.11.2022
В Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8
Боевая авиация РФ сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:56
2022-11-03T14:56
2022-11-03T15:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
ми-8 амтш
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Боевая авиация РФ сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Костырка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2422 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6297 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6986 единиц специальной военной автомобильной техники.
херсонская область
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херсонская область , ми-8 амтш, россия, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Ми-8 АМТШ, Россия, Войска воздушно-космической обороны
14:56 03.11.2022 (обновлено: 15:15 03.11.2022)
В Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8
В Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Костырка