Польша привлекла армию для постройки заграждения на границе с Россией
Генштаб: Польша привлекла армию для постройки заграждения на границе с Россией
Польские военнослужащие на границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Польские пограничники привлекли армию для строительства заграждения на границе с Россией, сообщает генеральный штаб Войска польского.
В среду Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России. Оно будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной три метра. Польские власти заявили, что заграждение строится из опасений миграционного кризиса на границе с Россией по примеру того, который разразился в прошлом году на границе Польши с Белоруссией.
"Войско польское поддерживает Пограничную стражу в защите границы. Солдаты инженерных подразделений реализуют строительство временного заграждения на границе с Калининградской областью России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что строительством заграждения занимаются солдаты 2 и 5 инженерных полков, 2 саперного полка и 15 саперного батальона.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Москве заявляли, что не причастны к наплыву мигрантов, называли эти обвинения беспочвенными.
Президент РФ Владимир Путин счел обвинения Москвы попытками валить с больной головы на здоровую, так как европейские страны сами создали условия для того, чтобы нелегалы к ним ехали. Российский лидер выражал готовность помочь в разрешении проблемы, если от России что-то будет зависеть.
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