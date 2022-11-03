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Польша привлекла армию для постройки заграждения на границе с Россией - РИА Новости, 03.11.2022
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Польша привлекла армию для постройки заграждения на границе с Россией
Польша привлекла армию для постройки заграждения на границе с Россией - РИА Новости, 03.11.2022
Польша привлекла армию для постройки заграждения на границе с Россией
Польские пограничники привлекли армию для строительства заграждения на границе с Россией, сообщает генеральный штаб Войска польского. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:38
2022-11-03T15:38
в мире
владимир путин
польша
россия
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ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Польские пограничники привлекли армию для строительства заграждения на границе с Россией, сообщает генеральный штаб Войска польского.В среду Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России. Оно будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной три метра. Польские власти заявили, что заграждение строится из опасений миграционного кризиса на границе с Россией по примеру того, который разразился в прошлом году на границе Польши с Белоруссией."Войско польское поддерживает Пограничную стражу в защите границы. Солдаты инженерных подразделений реализуют строительство временного заграждения на границе с Калининградской областью России", - говорится в сообщении.Уточняется, что строительством заграждения занимаются солдаты 2 и 5 инженерных полков, 2 саперного полка и 15 саперного батальона.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Москве заявляли, что не причастны к наплыву мигрантов, называли эти обвинения беспочвенными.Президент РФ Владимир Путин счел обвинения Москвы попытками валить с больной головы на здоровую, так как европейские страны сами создали условия для того, чтобы нелегалы к ним ехали. Российский лидер выражал готовность помочь в разрешении проблемы, если от России что-то будет зависеть.
https://ria.ru/20221102/granitsa-1828640883.html
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в мире, владимир путин, польша, россия, белоруссия
В мире, Владимир Путин, Польша, Россия, Белоруссия
15:38 03.11.2022
 
Польша привлекла армию для постройки заграждения на границе с Россией

Генштаб: Польша привлекла армию для постройки заграждения на границе с Россией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе
Польские военнослужащие на границе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Польские пограничники привлекли армию для строительства заграждения на границе с Россией, сообщает генеральный штаб Войска польского.
В среду Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России. Оно будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной три метра. Польские власти заявили, что заграждение строится из опасений миграционного кризиса на границе с Россией по примеру того, который разразился в прошлом году на границе Польши с Белоруссией.
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Песков назвал ограждение Польшей границы с Россией делом Варшавы
"Войско польское поддерживает Пограничную стражу в защите границы. Солдаты инженерных подразделений реализуют строительство временного заграждения на границе с Калининградской областью России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что строительством заграждения занимаются солдаты 2 и 5 инженерных полков, 2 саперного полка и 15 саперного батальона.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Москве заявляли, что не причастны к наплыву мигрантов, называли эти обвинения беспочвенными.
Президент РФ Владимир Путин счел обвинения Москвы попытками валить с больной головы на здоровую, так как европейские страны сами создали условия для того, чтобы нелегалы к ним ехали. Российский лидер выражал готовность помочь в разрешении проблемы, если от России что-то будет зависеть.
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