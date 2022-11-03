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В Казани заочно арестовали еще двух украинских бизнесменов - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/arest-1828953865.html
В Казани заочно арестовали еще двух украинских бизнесменов
В Казани заочно арестовали еще двух украинских бизнесменов - РИА Новости, 03.11.2022
В Казани заочно арестовали еще двух украинских бизнесменов
Вахитовский районный суд Казани в четверг заочно арестовал представителей украинских деловых кругов Павла Овчаренко и Александра Ярославского по уголовному делу РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:37
2022-11-03T13:37
специальная военная операция на украине
александр ярославский
украина
казань
татнефть
россия
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в четверг заочно арестовал представителей украинских деловых кругов Павла Овчаренко и Александра Ярославского по уголовному делу о присвоении нефти на 400 миллионов долларов, поставленной компанией "Татнефть", сообщает суд.Ранее этот же суд заочно арестовал по данному делу украинских миллиардеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Овчаренко П. В., Ярославского А.В., которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ", - говорится в сообщении.По информации суда, предполагаемое преступление произошло еще 15 лет назад - с декабря 2006 года по октябрь 2007-го. Коломойский, Боголюбов, Ярославский вместе с председателем правления "Укртатнафты" Овчаренко в составе преступного сообщества "присвоили нефть в количестве более 800 тысяч тонн на общую сумму более 400 миллионов долларов", следует из документов.Нефть была поставлена российской компанией "Татнефть", бывшей одним из акционеров "Укртатнафты", по трубопроводу в Полтавскую область Украины. Детали уголовного дела пока не раскрываются, комментариями "Татнефти" и следствия РИА Новости на данный момент не располагает.
https://ria.ru/20221102/kolomoyskiy-1828703941.html
https://ria.ru/20221102/natsionalizatsiya-1828703565.html
украина
казань
россия
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александр ярославский, украина, казань, татнефть, россия, происшествия, республика татарстан (татарстан), укртатнафта
Специальная военная операция на Украине, Александр Ярославский, Украина, Казань, Татнефть, Россия, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Укртатнафта
13:37 03.11.2022
 
В Казани заочно арестовали еще двух украинских бизнесменов

В Казани заочно арестовали бизнесменов Овчаренко и Ярославского за присвоение нефти

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в четверг заочно арестовал представителей украинских деловых кругов Павла Овчаренко и Александра Ярославского по уголовному делу о присвоении нефти на 400 миллионов долларов, поставленной компанией "Татнефть", сообщает суд.
Ранее этот же суд заочно арестовал по данному делу украинских миллиардеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 16:02
Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Овчаренко П. В., Ярославского А.В., которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ", - говорится в сообщении.
По информации суда, предполагаемое преступление произошло еще 15 лет назад - с декабря 2006 года по октябрь 2007-го. Коломойский, Боголюбов, Ярославский вместе с председателем правления "Укртатнафты" Овчаренко в составе преступного сообщества "присвоили нефть в количестве более 800 тысяч тонн на общую сумму более 400 миллионов долларов", следует из документов.
Нефть была поставлена российской компанией "Татнефть", бывшей одним из акционеров "Укртатнафты", по трубопроводу в Полтавскую область Украины. Детали уголовного дела пока не раскрываются, комментариями "Татнефти" и следствия РИА Новости на данный момент не располагает.
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2 ноября, 16:01Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр ЯрославскийУкраинаКазаньТатнефтьРоссияПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Укртатнафта
 
 
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