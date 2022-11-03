В Казани заочно арестовали еще двух украинских бизнесменов
В Казани заочно арестовали бизнесменов Овчаренко и Ярославского за присвоение нефти
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в четверг заочно арестовал представителей украинских деловых кругов Павла Овчаренко и Александра Ярославского по уголовному делу о присвоении нефти на 400 миллионов долларов, поставленной компанией "Татнефть", сообщает суд.
Ранее этот же суд заочно арестовал по данному делу украинских миллиардеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Овчаренко П. В., Ярославского А.В., которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ", - говорится в сообщении.
По информации суда, предполагаемое преступление произошло еще 15 лет назад - с декабря 2006 года по октябрь 2007-го. Коломойский, Боголюбов, Ярославский вместе с председателем правления "Укртатнафты" Овчаренко в составе преступного сообщества "присвоили нефть в количестве более 800 тысяч тонн на общую сумму более 400 миллионов долларов", следует из документов.
Нефть была поставлена российской компанией "Татнефть", бывшей одним из акционеров "Укртатнафты", по трубопроводу в Полтавскую область Украины. Детали уголовного дела пока не раскрываются, комментариями "Татнефти" и следствия РИА Новости на данный момент не располагает.