https://ria.ru/20221103/arest-1828953865.html

В Казани заочно арестовали еще двух украинских бизнесменов

В Казани заочно арестовали еще двух украинских бизнесменов - РИА Новости, 03.11.2022

В Казани заочно арестовали еще двух украинских бизнесменов

Вахитовский районный суд Казани в четверг заочно арестовал представителей украинских деловых кругов Павла Овчаренко и Александра Ярославского по уголовному делу РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:37

2022-11-03T13:37

2022-11-03T13:37

специальная военная операция на украине

александр ярославский

украина

казань

татнефть

россия

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в четверг заочно арестовал представителей украинских деловых кругов Павла Овчаренко и Александра Ярославского по уголовному делу о присвоении нефти на 400 миллионов долларов, поставленной компанией "Татнефть", сообщает суд.Ранее этот же суд заочно арестовал по данному делу украинских миллиардеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Овчаренко П. В., Ярославского А.В., которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ", - говорится в сообщении.По информации суда, предполагаемое преступление произошло еще 15 лет назад - с декабря 2006 года по октябрь 2007-го. Коломойский, Боголюбов, Ярославский вместе с председателем правления "Укртатнафты" Овчаренко в составе преступного сообщества "присвоили нефть в количестве более 800 тысяч тонн на общую сумму более 400 миллионов долларов", следует из документов.Нефть была поставлена российской компанией "Татнефть", бывшей одним из акционеров "Укртатнафты", по трубопроводу в Полтавскую область Украины. Детали уголовного дела пока не раскрываются, комментариями "Татнефти" и следствия РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20221102/kolomoyskiy-1828703941.html

https://ria.ru/20221102/natsionalizatsiya-1828703565.html

украина

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр ярославский, украина, казань, татнефть, россия, происшествия, республика татарстан (татарстан), укртатнафта