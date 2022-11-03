https://ria.ru/20221103/apl-1829103729.html

АПЛ "Генералиссимус Суворов" успешно выполнила стрельбы "Булавой"

АПЛ "Генералиссимус Суворов" успешно выполнила стрельбы "Булавой" - РИА Новости, 03.11.2022

АПЛ "Генералиссимус Суворов" успешно выполнила стрельбы "Булавой"

Атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" на завершающем этапе государственных испытаний успешно выполнила стрельбу баллистической ракетой "Булава" из... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:44

2022-11-03T19:44

2022-11-03T20:46

безопасность

белое море

россия

северодвинск

севмаш

новое оружие россии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" на завершающем этапе государственных испытаний успешно выполнила стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале."Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А" успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках завершающего этапа государственных испытаний", — отмечается в заявлении.Уточняется, что полет прошел в штатном режиме, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район полигона Кура.Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" — второй серийный корабль проекта "Борей-А". Он построен на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. Подводная лодка относится к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев и оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

https://ria.ru/20221101/vintovka-1828298656.html

https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html

белое море

россия

северодвинск

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безопасность, белое море, россия, северодвинск, севмаш