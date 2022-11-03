Рейтинг@Mail.ru
АПЛ "Генералиссимус Суворов" успешно выполнила стрельбы "Булавой" - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20221103/apl-1829103729.html
АПЛ "Генералиссимус Суворов" успешно выполнила стрельбы "Булавой"
АПЛ "Генералиссимус Суворов" успешно выполнила стрельбы "Булавой" - РИА Новости, 03.11.2022
АПЛ "Генералиссимус Суворов" успешно выполнила стрельбы "Булавой"
Атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" на завершающем этапе государственных испытаний успешно выполнила стрельбу баллистической ракетой "Булава" из... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:44
2022-11-03T20:46
безопасность
белое море
россия
северодвинск
севмаш
новое оружие россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152113/43/1521134366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee7fa65d511cd4489488f2ae1031c9cd.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" на завершающем этапе государственных испытаний успешно выполнила стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале."Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А" успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках завершающего этапа государственных испытаний", — отмечается в заявлении.Уточняется, что полет прошел в штатном режиме, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район полигона Кура.Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" — второй серийный корабль проекта "Борей-А". Он построен на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. Подводная лодка относится к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев и оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
https://ria.ru/20221101/vintovka-1828298656.html
https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html
белое море
россия
северодвинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152113/43/1521134366_404:0:1844:1080_1920x0_80_0_0_136b1d735af47b0af5ac9e7a3433ce3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белое море, россия, северодвинск, севмаш
Безопасность, Белое море, Россия, Северодвинск, Севмаш, Новое оружие России
19:44 03.11.2022 (обновлено: 20:46 03.11.2022)
 
АПЛ "Генералиссимус Суворов" успешно выполнила стрельбы "Булавой"

АПЛ "Генералиссимус Суворов" успешно выполнила стрельбу "Булавой" в рамках госиспытаний

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Булава"
Запуск ракеты Булава - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты "Булава". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" на завершающем этапе государственных испытаний успешно выполнила стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.
"Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А" успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках завершающего этапа государственных испытаний", — отмечается в заявлении.
Военнослужащие ВС России во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 03:09Новое оружие России
Источник: российские снайперы испытают на Украине новую винтовку
Уточняется, что полет прошел в штатном режиме, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район полигона Кура.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" — второй серийный корабль проекта "Борей-А". Он построен на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. Подводная лодка относится к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев и оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
Модернизированный самолет пятого поколения Су-57 на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 16:19Новое оружие России
ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57
 
Новое оружие РоссииБезопасностьБелое мореРоссияСеверодвинскСевмаш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала