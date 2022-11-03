https://ria.ru/20221103/antalya-1828940845.html

Россияне стали реже отдыхать в Анталье

Россияне стали реже отдыхать в Анталье - РИА Новости, 03.11.2022

Россияне стали реже отдыхать в Анталье

Турпоток из России в Анталью упал на 18 процентов по итогам 10 месяцев этого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:38

2022-11-03T15:38

2022-11-03T15:38

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Турпоток из России в Анталью упал на 18 процентов по итогам 10 месяцев этого года, сообщает АТОР."Россия по-прежнему удерживает первое место по числу туристов, но ее доля сильно уменьшилась", — поясняют в ассоциации.По данным губернаторства Антальи, в октябре на курортах отдохнули менее полумиллиона граждан РФ. Это на 10,5 процента меньше, чем в сентябре и на 35 процентов — чем за аналогичный период прошлого года.Всего с января в провинции побывали 2,8 миллиона россиян. Показатель на 18 процентов ниже, чем в 2021-ом. Эксперты связывают это не с высокими ценами, а с авиасанкциями и сокращением количества рейсов.А вот доля европейцев, наоборот, выросла. "Процесс "замещения" россиян туристами из ЕС и высокий спрос с их стороны позволяет отельерам Антальи уверенно держать цены на свои услуги и даже поднимать их", — отмечают в АТОР.По расчетам турецких аналитиков, из-за этого стоимость отдыха в пляжных отелях страны летом 2023 года вырастет на 15-20 процентов.

https://ria.ru/20221103/puteshestviya-1828874048.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, анталья (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, турпоток, туризм, цены, отдых, турция, курорт