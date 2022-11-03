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Россияне стали реже отдыхать в Анталье - РИА Новости, 03.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221103/antalya-1828940845.html
Россияне стали реже отдыхать в Анталье
Россияне стали реже отдыхать в Анталье - РИА Новости, 03.11.2022
Россияне стали реже отдыхать в Анталье
Турпоток из России в Анталью упал на 18 процентов по итогам 10 месяцев этого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:38
2022-11-03T15:38
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
турпоток
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Турпоток из России в Анталью упал на 18 процентов по итогам 10 месяцев этого года, сообщает АТОР."Россия по-прежнему удерживает первое место по числу туристов, но ее доля сильно уменьшилась", — поясняют в ассоциации.По данным губернаторства Антальи, в октябре на курортах отдохнули менее полумиллиона граждан РФ. Это на 10,5 процента меньше, чем в сентябре и на 35 процентов — чем за аналогичный период прошлого года.Всего с января в провинции побывали 2,8 миллиона россиян. Показатель на 18 процентов ниже, чем в 2021-ом. Эксперты связывают это не с высокими ценами, а с авиасанкциями и сокращением количества рейсов.А вот доля европейцев, наоборот, выросла. "Процесс "замещения" россиян туристами из ЕС и высокий спрос с их стороны позволяет отельерам Антальи уверенно держать цены на свои услуги и даже поднимать их", — отмечают в АТОР.По расчетам турецких аналитиков, из-за этого стоимость отдыха в пляжных отелях страны летом 2023 года вырастет на 15-20 процентов.
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новости - туризм, анталья (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, турпоток, туризм, цены, отдых, турция, курорт
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, турпоток, Туризм, Цены, Отдых, Турция, Курорт
15:38 03.11.2022
 
Россияне стали реже отдыхать в Анталье

Турпоток из России в Анталью упал на 18 процентов в 2022 году

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкое побережье Антальи
Турецкое побережье Антальи - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Турпоток из России в Анталью упал на 18 процентов по итогам 10 месяцев этого года, сообщает АТОР.
"Россия по-прежнему удерживает первое место по числу туристов, но ее доля сильно уменьшилась", — поясняют в ассоциации.
По данным губернаторства Антальи, в октябре на курортах отдохнули менее полумиллиона граждан РФ. Это на 10,5 процента меньше, чем в сентябре и на 35 процентов — чем за аналогичный период прошлого года.
Всего с января в провинции побывали 2,8 миллиона россиян. Показатель на 18 процентов ниже, чем в 2021-ом. Эксперты связывают это не с высокими ценами, а с авиасанкциями и сокращением количества рейсов.
А вот доля европейцев, наоборот, выросла. "Процесс "замещения" россиян туристами из ЕС и высокий спрос с их стороны позволяет отельерам Антальи уверенно держать цены на свои услуги и даже поднимать их", — отмечают в АТОР.
По расчетам турецких аналитиков, из-за этого стоимость отдыха в пляжных отелях страны летом 2023 года вырастет на 15-20 процентов.
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ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)РоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)туристытурпотокТуризмЦеныОтдыхТурцияКурорт
 
 
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