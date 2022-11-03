https://ria.ru/20221103/amazon-1829120045.html

Amazon временно прекратила наем корпоративных сотрудников

Amazon временно прекратила наем корпоративных сотрудников - РИА Новости, 03.11.2022

Amazon временно прекратила наем корпоративных сотрудников

Онлайн-ретейлер Amazon приостановил наем корпоративных сотрудников в компанию, сообщила старший вице-президент по персоналу и технологиям Amazon Бэт Галетти... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:00

2022-11-03T21:00

2022-11-03T21:00

экономика

технологии

сша

канада

китай

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Онлайн-ретейлер Amazon приостановил наем корпоративных сотрудников в компанию, сообщила старший вице-президент по персоналу и технологиям Amazon Бэт Галетти (Beth Galetti).Отмечается, что остановка найма продлится несколько месяцев, в течение которых компания будет следить за развитием экономики и бизнеса, чтобы корректировать свой подход. Добавляется, что, в зависимости от бизнеса или сферы деятельности, компания будет нанимать новых сотрудников для восполнения должностей работников, покидающих Amazon.Галетти при этом уточнила, что в 2023 году Amazon по-прежнему планирует нанять "значительное" количество людей, компания также намерена инвестировать как в крупные бизнесы, так и в более новые подразделения.Amazon один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

https://ria.ru/20221018/amazon-1824826338.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, сша, канада, китай