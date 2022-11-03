https://ria.ru/20221103/alaudinov-1829020202.html

Командир "Ахмата" Алаудинов получил назначение в народную милицию ЛНР

Командир "Ахмата" Алаудинов получил назначение в народную милицию ЛНР - РИА Новости, 03.11.2022

Командир "Ахмата" Алаудинов получил назначение в народную милицию ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о назначении командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:02

2022-11-03T16:02

2022-11-03T16:39

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

луганская народная республика

народная милиция лнр

апты алаудинов

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815446901_0:71:1099:689_1920x0_80_0_0_0019c276650f4f49627947ed1973d083.jpg

ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о назначении командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР."По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР", — написал он в Telegram-канале.Накануне Кадыров освободил Алаудинова от должности секретаря Совета безопасности Чечни. По словам главы республики, это связано с заслуженным продвижением Алаудинова по службе.Кадыров также отметил, что Алаудинову, который был генерал-майором полиции в отставке, присвоили воинское звание генерал-майора. "Правда, согласился командир спецназа "Ахмат" с условием: за ним будет сохранен статус помощника главы Чеченской Республики. Отказать боевому генералу, тем более моему брату, я не могу", — добавил глава Чечни.Он рассказал, что с самого начала спецоперации на Украине Алаудинов командовал спецназом "Ахмат". За боевые заслуги его удостоили звания Героя России и Героя ЛНР. Сейчас командира "Ахмата" уже три месяца находится в зоне боевых действий, под его ответственностью линия соприкосновения в двести километров.

https://ria.ru/20221024/akhmat-1826345464.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, рамзан кадыров, луганская народная республика, народная милиция лнр, апты алаудинов, чеченская республика (чечня)