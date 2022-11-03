https://ria.ru/20221103/alaudinov-1829020202.html
Командир "Ахмата" Алаудинов получил назначение в народную милицию ЛНР
Командир "Ахмата" Алаудинов получил назначение в народную милицию ЛНР - РИА Новости, 03.11.2022
Командир "Ахмата" Алаудинов получил назначение в народную милицию ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о назначении командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:02
2022-11-03T16:02
2022-11-03T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
луганская народная республика
народная милиция лнр
апты алаудинов
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о назначении командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР."По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР", — написал он в Telegram-канале.Накануне Кадыров освободил Алаудинова от должности секретаря Совета безопасности Чечни. По словам главы республики, это связано с заслуженным продвижением Алаудинова по службе.Кадыров также отметил, что Алаудинову, который был генерал-майором полиции в отставке, присвоили воинское звание генерал-майора. "Правда, согласился командир спецназа "Ахмат" с условием: за ним будет сохранен статус помощника главы Чеченской Республики. Отказать боевому генералу, тем более моему брату, я не могу", — добавил глава Чечни.Он рассказал, что с самого начала спецоперации на Украине Алаудинов командовал спецназом "Ахмат". За боевые заслуги его удостоили звания Героя России и Героя ЛНР. Сейчас командира "Ахмата" уже три месяца находится в зоне боевых действий, под его ответственностью линия соприкосновения в двести километров.
https://ria.ru/20221024/akhmat-1826345464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, рамзан кадыров, луганская народная республика, народная милиция лнр, апты алаудинов, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Апты Алаудинов, Чеченская республика (Чечня)
16:02 03.11.2022 (обновлено: 16:39 03.11.2022)
Командир "Ахмата" Алаудинов получил назначение в народную милицию ЛНР
Кадыров сообщил о назначении командира спецназа "Ахмат" Алаудинова в народную милицию ЛНР
ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил
о назначении командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР.
"По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР", — написал он в Telegram-канале.
Накануне Кадыров освободил Алаудинова от должности секретаря Совета безопасности Чечни. По словам главы республики, это связано с заслуженным продвижением Алаудинова по службе.
Кадыров также отметил, что Алаудинову, который был генерал-майором полиции в отставке, присвоили воинское звание генерал-майора.
"Правда, согласился командир спецназа "Ахмат" с условием: за ним будет сохранен статус помощника главы Чеченской Республики. Отказать боевому генералу, тем более моему брату, я не могу", — добавил глава Чечни.
Он рассказал, что с самого начала спецоперации на Украине Алаудинов командовал спецназом "Ахмат". За боевые заслуги его удостоили звания Героя России и Героя ЛНР. Сейчас командира "Ахмата" уже три месяца находится в зоне боевых действий, под его ответственностью линия соприкосновения в двести километров.