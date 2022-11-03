Выставка вернувшихся из США артефактов открывается в Афинах
Выставка вернувшихся из США артефактов кикладского искусства открывается в Афинах
© AP Photo / Petros GiannakourisПосетительница на выставке "Возвращение домой" в Музее кикладского искусства в Афинах, Греция
© AP Photo / Petros Giannakouris
АФИНЫ, 3 ноя – РИА Новости. Выставка "Возвращение. Кикладские сокровища на обратном пути" открывается в Афинах. Часть из 161 артефактов из коллекции американского коллекционера экспонируются впервые в мире.
Коллекция находилась в США у миллионера Леонарда Стерна, который решил подарить реликвии музею Метрополитен. Более двух лет шли переговоры, завершившиеся "дарением" древностей. Однако вместо возвращения их в Афины греческое министерство культуры договорилось об их передаче в Штаты на 50 лет.
Многие политики и специалисты увидели в этом попытку легализовать кражу артефактов: протокикладские статуэтки 3000 года до нашей эры встречаются только в одной греческой области и были незаконно вывезены из страны.
Выступая на открытии экспозиции в Музее кикладского искусства, премьер-министр Кириакос Мицотакис ответил на критику соглашения.
"Метрополитен-музей посещают более семи миллионов человек в год. Умножьте это число на 25 лет экспозиции. Вы осознаете масштаб проекции кикладской культуры, Эгейского моря на весь мир. Миллионы людей увидят эти в значительной степени неизвестные работы, которые в конечном итоге станут лучшими послами нашей культуры и истории. И чем больше они узнают об уникальности кикладской культуры, тем больше им захочется посетить ее колыбель, Музей кикладского искусства и острова Эгейского моря, где была развита эта уникальная культура", – заявил он.
"Мы прокладываем путь репатриации и других ценных частей нашего культурного наследия, посылая сообщение государствам, музеям, организациям, коллекционерам, что это возвращение не только морально необходимо, но и технически, юридически осуществимо, – сказал Мицотакис. – Греция теперь становится единоличным обладателем крупнейшей коллекции древностей, которые когда-либо вернутся на нашу родину".