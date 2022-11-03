Рейтинг@Mail.ru
Выставка вернувшихся из США артефактов открывается в Афинах - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221103/afiny-1828932528.html
Выставка вернувшихся из США артефактов открывается в Афинах
Выставка вернувшихся из США артефактов открывается в Афинах - РИА Новости, 03.11.2022
Выставка вернувшихся из США артефактов открывается в Афинах
Выставка "Возвращение. Кикладские сокровища на обратном пути" открывается в Афинах. Часть из 161 артефактов из коллекции американского коллекционера... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:52
2022-11-03T14:52
культура
кириакос мицотакис
греция
сша
афины
выставки
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828932789_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_b1140493bf565b699609701eac207f9f.jpg
АФИНЫ, 3 ноя – РИА Новости. Выставка "Возвращение. Кикладские сокровища на обратном пути" открывается в Афинах. Часть из 161 артефактов из коллекции американского коллекционера экспонируются впервые в мире.15 археологических сокровищ, десять статуэток и пять ваз, представляющих хронологический спектр от позднего неолита до протокикладского периода, можно будет увидеть до конца октября 2023 года. После этого объекты, недавно переданные в собственность Греции, на 50 лет вернутся в в Нью-Йорк.Коллекция находилась в США у миллионера Леонарда Стерна, который решил подарить реликвии музею Метрополитен. Более двух лет шли переговоры, завершившиеся "дарением" древностей. Однако вместо возвращения их в Афины греческое министерство культуры договорилось об их передаче в Штаты на 50 лет.Многие политики и специалисты увидели в этом попытку легализовать кражу артефактов: протокикладские статуэтки 3000 года до нашей эры встречаются только в одной греческой области и были незаконно вывезены из страны.Выступая на открытии экспозиции в Музее кикладского искусства, премьер-министр Кириакос Мицотакис ответил на критику соглашения."Метрополитен-музей посещают более семи миллионов человек в год. Умножьте это число на 25 лет экспозиции. Вы осознаете масштаб проекции кикладской культуры, Эгейского моря на весь мир. Миллионы людей увидят эти в значительной степени неизвестные работы, которые в конечном итоге станут лучшими послами нашей культуры и истории. И чем больше они узнают об уникальности кикладской культуры, тем больше им захочется посетить ее колыбель, Музей кикладского искусства и острова Эгейского моря, где была развита эта уникальная культура", – заявил он."Мы прокладываем путь репатриации и других ценных частей нашего культурного наследия, посылая сообщение государствам, музеям, организациям, коллекционерам, что это возвращение не только морально необходимо, но и технически, юридически осуществимо, – сказал Мицотакис. – Греция теперь становится единоличным обладателем крупнейшей коллекции древностей, которые когда-либо вернутся на нашу родину".
https://ria.ru/20221020/egipet-1825379791.html
греция
сша
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828932789_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_b78f0122d60758e0d08bea1f09a778c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кириакос мицотакис, греция, сша, афины, выставки, новости культуры
Культура, Кириакос Мицотакис, Греция, США, Афины, Выставки, Новости культуры
14:52 03.11.2022
 
Выставка вернувшихся из США артефактов открывается в Афинах

Выставка вернувшихся из США артефактов кикладского искусства открывается в Афинах

© AP Photo / Petros GiannakourisПосетительница на выставке "Возвращение домой" в Музее кикладского искусства в Афинах, Греция
Посетительница на выставке Возвращение домой в Музее кикладского искусства в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 3 ноя – РИА Новости. Выставка "Возвращение. Кикладские сокровища на обратном пути" открывается в Афинах. Часть из 161 артефактов из коллекции американского коллекционера экспонируются впервые в мире.
15 археологических сокровищ, десять статуэток и пять ваз, представляющих хронологический спектр от позднего неолита до протокикладского периода, можно будет увидеть до конца октября 2023 года. После этого объекты, недавно переданные в собственность Греции, на 50 лет вернутся в в Нью-Йорк.
Коллекция находилась в США у миллионера Леонарда Стерна, который решил подарить реликвии музею Метрополитен. Более двух лет шли переговоры, завершившиеся "дарением" древностей. Однако вместо возвращения их в Афины греческое министерство культуры договорилось об их передаче в Штаты на 50 лет.
Многие политики и специалисты увидели в этом попытку легализовать кражу артефактов: протокикладские статуэтки 3000 года до нашей эры встречаются только в одной греческой области и были незаконно вывезены из страны.
Выступая на открытии экспозиции в Музее кикладского искусства, премьер-министр Кириакос Мицотакис ответил на критику соглашения.
"Метрополитен-музей посещают более семи миллионов человек в год. Умножьте это число на 25 лет экспозиции. Вы осознаете масштаб проекции кикладской культуры, Эгейского моря на весь мир. Миллионы людей увидят эти в значительной степени неизвестные работы, которые в конечном итоге станут лучшими послами нашей культуры и истории. И чем больше они узнают об уникальности кикладской культуры, тем больше им захочется посетить ее колыбель, Музей кикладского искусства и острова Эгейского моря, где была развита эта уникальная культура", – заявил он.
"Мы прокладываем путь репатриации и других ценных частей нашего культурного наследия, посылая сообщение государствам, музеям, организациям, коллекционерам, что это возвращение не только морально необходимо, но и технически, юридически осуществимо, – сказал Мицотакис. – Греция теперь становится единоличным обладателем крупнейшей коллекции древностей, которые когда-либо вернутся на нашу родину".
Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 14:45Культура
Египет требует у Британского музея и Лувра вернуть древние артефакты
 
КультураКириакос МицотакисГрецияСШААфиныВыставкиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала