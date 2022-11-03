https://ria.ru/20221103/afiny-1828932528.html

Выставка вернувшихся из США артефактов открывается в Афинах

Выставка вернувшихся из США артефактов открывается в Афинах - РИА Новости, 03.11.2022

Выставка вернувшихся из США артефактов открывается в Афинах

Выставка "Возвращение. Кикладские сокровища на обратном пути" открывается в Афинах. Часть из 161 артефактов из коллекции американского коллекционера... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:52

2022-11-03T14:52

2022-11-03T14:52

культура

кириакос мицотакис

греция

сша

афины

выставки

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828932789_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_b1140493bf565b699609701eac207f9f.jpg

АФИНЫ, 3 ноя – РИА Новости. Выставка "Возвращение. Кикладские сокровища на обратном пути" открывается в Афинах. Часть из 161 артефактов из коллекции американского коллекционера экспонируются впервые в мире.15 археологических сокровищ, десять статуэток и пять ваз, представляющих хронологический спектр от позднего неолита до протокикладского периода, можно будет увидеть до конца октября 2023 года. После этого объекты, недавно переданные в собственность Греции, на 50 лет вернутся в в Нью-Йорк.Коллекция находилась в США у миллионера Леонарда Стерна, который решил подарить реликвии музею Метрополитен. Более двух лет шли переговоры, завершившиеся "дарением" древностей. Однако вместо возвращения их в Афины греческое министерство культуры договорилось об их передаче в Штаты на 50 лет.Многие политики и специалисты увидели в этом попытку легализовать кражу артефактов: протокикладские статуэтки 3000 года до нашей эры встречаются только в одной греческой области и были незаконно вывезены из страны.Выступая на открытии экспозиции в Музее кикладского искусства, премьер-министр Кириакос Мицотакис ответил на критику соглашения."Метрополитен-музей посещают более семи миллионов человек в год. Умножьте это число на 25 лет экспозиции. Вы осознаете масштаб проекции кикладской культуры, Эгейского моря на весь мир. Миллионы людей увидят эти в значительной степени неизвестные работы, которые в конечном итоге станут лучшими послами нашей культуры и истории. И чем больше они узнают об уникальности кикладской культуры, тем больше им захочется посетить ее колыбель, Музей кикладского искусства и острова Эгейского моря, где была развита эта уникальная культура", – заявил он."Мы прокладываем путь репатриации и других ценных частей нашего культурного наследия, посылая сообщение государствам, музеям, организациям, коллекционерам, что это возвращение не только морально необходимо, но и технически, юридически осуществимо, – сказал Мицотакис. – Греция теперь становится единоличным обладателем крупнейшей коллекции древностей, которые когда-либо вернутся на нашу родину".

https://ria.ru/20221020/egipet-1825379791.html

греция

сша

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

кириакос мицотакис, греция, сша, афины, выставки, новости культуры