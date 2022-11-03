https://ria.ru/20221103/aes-1829121934.html

Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года

Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.11.2022

Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года

АЭС в России по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут наивысшей в истории отечественной атомной энергетики эффективности своей работы: коэффициент... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:09

2022-11-03T21:09

2022-11-03T21:09

алексей лихачев

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. АЭС в России по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут наивысшей в истории отечественной атомной энергетики эффективности своей работы: коэффициент использования установленной мощности энергоблоков составит почти 86%, сообщило официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" со ссылкой на генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева."По итогам 2022 года использование установленной мощности АЭС составит почти 86%", - отмечает издание.Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - важнейшая характеристика эффективности работы энергоблока, равная отношению фактической энерговыработки реакторной установки за период эксплуатации к ее энерговыработке за то же время при работе без остановок на номинальной мощности. КИУМ российских АЭС по итогам 2021 года составил 83,18%.В общей сложности на 11 АЭС России эксплуатируются 37 энергоблоков (включая плавучий атомный энергоблок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 гигаватта. Выработка в стране электроэнергии на АЭС в 2021 году составила более 222,4 миллиарда киловатт в час. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19% от всего производимого электричества.

https://ria.ru/20221031/aes-1828256176.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"