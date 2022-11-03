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Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.11.2022
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Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года
Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.11.2022
Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года
АЭС в России по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут наивысшей в истории отечественной атомной энергетики эффективности своей работы: коэффициент... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:09
2022-11-03T21:09
алексей лихачев
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. АЭС в России по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут наивысшей в истории отечественной атомной энергетики эффективности своей работы: коэффициент использования установленной мощности энергоблоков составит почти 86%, сообщило официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" со ссылкой на генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева."По итогам 2022 года использование установленной мощности АЭС составит почти 86%", - отмечает издание.Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - важнейшая характеристика эффективности работы энергоблока, равная отношению фактической энерговыработки реакторной установки за период эксплуатации к ее энерговыработке за то же время при работе без остановок на номинальной мощности. КИУМ российских АЭС по итогам 2021 года составил 83,18%.В общей сложности на 11 АЭС России эксплуатируются 37 энергоблоков (включая плавучий атомный энергоблок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 гигаватта. Выработка в стране электроэнергии на АЭС в 2021 году составила более 222,4 миллиарда киловатт в час. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19% от всего производимого электричества.
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алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Алексей Лихачев, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
21:09 03.11.2022
 
Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года

"Росатом": АЭС по итогам 2022 года установят рекорд по эффективности своей работы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. АЭС в России по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут наивысшей в истории отечественной атомной энергетики эффективности своей работы: коэффициент использования установленной мощности энергоблоков составит почти 86%, сообщило официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" со ссылкой на генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева.
"По итогам 2022 года использование установленной мощности АЭС составит почти 86%", - отмечает издание.
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - важнейшая характеристика эффективности работы энергоблока, равная отношению фактической энерговыработки реакторной установки за период эксплуатации к ее энерговыработке за то же время при работе без остановок на номинальной мощности. КИУМ российских АЭС по итогам 2021 года составил 83,18%.
В общей сложности на 11 АЭС России эксплуатируются 37 энергоблоков (включая плавучий атомный энергоблок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 гигаватта. Выработка в стране электроэнергии на АЭС в 2021 году составила более 222,4 миллиарда киловатт в час. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19% от всего производимого электричества.
Площадка будущей АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 19:50
"Росатом" получил разрешение на строительство второго блока АЭС "Эль-Дабаа"
 
Алексей ЛихачевРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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