https://ria.ru/20221103/aes-1829121934.html
Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года
Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.11.2022
Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года
АЭС в России по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут наивысшей в истории отечественной атомной энергетики эффективности своей работы: коэффициент... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:09
2022-11-03T21:09
2022-11-03T21:09
алексей лихачев
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. АЭС в России по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут наивысшей в истории отечественной атомной энергетики эффективности своей работы: коэффициент использования установленной мощности энергоблоков составит почти 86%, сообщило официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" со ссылкой на генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева."По итогам 2022 года использование установленной мощности АЭС составит почти 86%", - отмечает издание.Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - важнейшая характеристика эффективности работы энергоблока, равная отношению фактической энерговыработки реакторной установки за период эксплуатации к ее энерговыработке за то же время при работе без остановок на номинальной мощности. КИУМ российских АЭС по итогам 2021 года составил 83,18%.В общей сложности на 11 АЭС России эксплуатируются 37 энергоблоков (включая плавучий атомный энергоблок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 гигаватта. Выработка в стране электроэнергии на АЭС в 2021 году составила более 222,4 миллиарда киловатт в час. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19% от всего производимого электричества.
https://ria.ru/20221031/aes-1828256176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Алексей Лихачев, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Росатом ожидает рекордную эффективность работы АЭС по итогам 2022 года
"Росатом": АЭС по итогам 2022 года установят рекорд по эффективности своей работы
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
АЭС в России по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут наивысшей в истории отечественной атомной энергетики эффективности своей работы: коэффициент использования установленной мощности энергоблоков составит почти 86%, сообщило официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом
" со ссылкой на генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева.
"По итогам 2022 года использование установленной мощности АЭС составит почти 86%", - отмечает издание.
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - важнейшая характеристика эффективности работы энергоблока, равная отношению фактической энерговыработки реакторной установки за период эксплуатации к ее энерговыработке за то же время при работе без остановок на номинальной мощности. КИУМ российских АЭС по итогам 2021 года составил 83,18%.
В общей сложности на 11 АЭС России эксплуатируются 37 энергоблоков (включая плавучий атомный энергоблок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 гигаватта. Выработка в стране электроэнергии на АЭС в 2021 году составила более 222,4 миллиарда киловатт в час. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19% от всего производимого электричества.