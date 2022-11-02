https://ria.ru/20221102/zvezda-1828553302.html

В ФСО заявили о планах модернизировать звезду на Боровицкой башне Кремля

В ФСО заявили о планах модернизировать звезду на Боровицкой башне Кремля - РИА Новости, 02.11.2022

В ФСО заявили о планах модернизировать звезду на Боровицкой башне Кремля

Рубиновая звезда на Боровицкой башне Московского Кремля будет модернизирована, лампы заменят на галогенные, рассказал РИА Новости доктор исторических наук,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T06:23

2022-11-02T06:23

2022-11-02T10:00

сергей девятов

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рубиновая звезда на Боровицкой башне Московского Кремля будет модернизирована, лампы заменят на галогенные, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, советник директора ФСО Сергей Девятов.Восемьдесят пять лет назад на башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды, сменив царских орлов. Первые пятиконечные звезды, покрытые позолотой и самоцветами были установлены в 1935 году, но оказались настолько неудачными, что уже через два года - 2 ноября 1937 года - на башнях Кремля появились новые, рубиновые звезды.Сейчас идут реставрационные работы на Боровицкой башне. Звезды же модернизируются с 2014 года, сначала были заменены лампы в рубиновой звезде на Спасской башне, а затем на Троицкой и Никольской башнях. Останется модернизировать еще одну - на Водовзводной башне."В рамках реставрационных работ на Боровицкой башне будет модернизирована и звезда. Лампы будут заменены на 100-ваттные галогенные", - сказал Девятов. Ранее он сообщал, что реставрация завершится не раньше, чем через год.Корпус звезд был выполнен из нержавеющей стали, облицованной медными золочеными листами. В центре них с двух сторон находились серп и молот, украшенные уральскими самоцветами: топазами, аметистами, аквамаринами. Каждый из 7 тысяч камней, использованных для декора, был огранен и помещен в специальную оправу. В их создании участвовали свыше 20 предприятий черной и цветной металлургии, машиностроительной, электротехнической и стекольной промышленности, научно-исследовательские и проектные институты. Пропорции и размеры звезд были выбраны так удачно, что с земли они кажутся одинаковыми, хотя их установили на башнях различной высоты.Для равномерного и яркого освещения всей поверхности звезды на Московском электроламповом заводе были изготовлены специальные лампы накаливания. В настоящее время идет плановая замена ламп накаливания на современные. Новая подсветка позволяет экономить энергопотребление, но при этом сохраняет на прежнем уровне традиционное рубиновое сияние звезд.

https://ria.ru/20221102/kreml-1828228679.html

https://ria.ru/20210821/nizhniy-1746712553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей девятов