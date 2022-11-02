https://ria.ru/20221102/zoloto-1828634212.html

Британия расширила запрет на импорт российского золота

Британия расширила запрет на импорт российского золота - РИА Новости, 02.11.2022

Британия расширила запрет на импорт российского золота

Великобритания расширила запрет на импорт российского золота: теперь запрещается поставка золота, переработанного в третьих странах и содержащего золото из... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:55

2022-11-02T12:55

2022-11-02T12:55

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Великобритания расширила запрет на импорт российского золота: теперь запрещается поставка золота, переработанного в третьих странах и содержащего золото из России, а также импорт ювелирных золотых украшений, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.Великобритания 21 июля ввела санкции на импорт золота из России."Расширение существующего запрета на импорт и приобретение золота и соответствующих дополнительных услуг будет применяться к золоту, переработанному в третьей стране и включающему золото, происходящее из России, и к ювелирным золотым украшениям", - сказано в документе.Исключение по ювелирным украшениям составляет ввоз и вывоз для личного пользования, отмечается на сайте.Кроме того, Британия расширяет запрет на импорт из России товаров, приносящих прибыль. В санкционный список включаются напитки, спиртовые напитки, в том числе водка; уксус и пищевые отходы, в частности, свекловичный жом. Запрет будет также распространяться на предоставление сопутствующей технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерских услуг, сказано в документе.Помимо этого, Великобритания ввела запрет на экспорт, поставку, доставку и предоставление дополнительных товаров из списка товаров, от которых зависимы страны G7, в или для использования в России. Запрет также распространяется на импорт технологий переработки нефти, производственной продукции, а также на предоставление соответствующей технической помощи, финансовых услуг и средств и брокерских услуг.

https://ria.ru/20221101/zoloto-1828535490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, g7, великобритания, в мире, санкции, санкции в отношении россии, импорт, золото