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Британия расширила запрет на импорт российского золота - РИА Новости, 02.11.2022
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Британия расширила запрет на импорт российского золота
Британия расширила запрет на импорт российского золота - РИА Новости, 02.11.2022
Британия расширила запрет на импорт российского золота
Великобритания расширила запрет на импорт российского золота: теперь запрещается поставка золота, переработанного в третьих странах и содержащего золото из... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:55
2022-11-02T12:55
экономика
россия
g7
великобритания
в мире
санкции
санкции в отношении россии
импорт
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Великобритания расширила запрет на импорт российского золота: теперь запрещается поставка золота, переработанного в третьих странах и содержащего золото из России, а также импорт ювелирных золотых украшений, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.Великобритания 21 июля ввела санкции на импорт золота из России."Расширение существующего запрета на импорт и приобретение золота и соответствующих дополнительных услуг будет применяться к золоту, переработанному в третьей стране и включающему золото, происходящее из России, и к ювелирным золотым украшениям", - сказано в документе.Исключение по ювелирным украшениям составляет ввоз и вывоз для личного пользования, отмечается на сайте.Кроме того, Британия расширяет запрет на импорт из России товаров, приносящих прибыль. В санкционный список включаются напитки, спиртовые напитки, в том числе водка; уксус и пищевые отходы, в частности, свекловичный жом. Запрет будет также распространяться на предоставление сопутствующей технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерских услуг, сказано в документе.Помимо этого, Великобритания ввела запрет на экспорт, поставку, доставку и предоставление дополнительных товаров из списка товаров, от которых зависимы страны G7, в или для использования в России. Запрет также распространяется на импорт технологий переработки нефти, производственной продукции, а также на предоставление соответствующей технической помощи, финансовых услуг и средств и брокерских услуг.
https://ria.ru/20221101/zoloto-1828535490.html
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экономика, россия, g7, великобритания, в мире, санкции, санкции в отношении россии, импорт, золото
Экономика, Россия, G7, Великобритания, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Импорт, Золото
12:55 02.11.2022
 
Британия расширила запрет на импорт российского золота

Британия запретила импорт из России ювелирных золотых украшений

© Фото предоставлено пресс-службой ювелирного дома ChamovskikhСтенд ювелирного бренда Chamovskikh на выставке "Арт-Москва"
Стенд ювелирного бренда Chamovskikh на выставке Арт-Москва
© Фото предоставлено пресс-службой ювелирного дома Chamovskikh
Стенд ювелирного бренда Chamovskikh на выставке "Арт-Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Великобритания расширила запрет на импорт российского золота: теперь запрещается поставка золота, переработанного в третьих странах и содержащего золото из России, а также импорт ювелирных золотых украшений, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
Великобритания 21 июля ввела санкции на импорт золота из России.
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"Расширение существующего запрета на импорт и приобретение золота и соответствующих дополнительных услуг будет применяться к золоту, переработанному в третьей стране и включающему золото, происходящее из России, и к ювелирным золотым украшениям", - сказано в документе.
Исключение по ювелирным украшениям составляет ввоз и вывоз для личного пользования, отмечается на сайте.
Кроме того, Британия расширяет запрет на импорт из России товаров, приносящих прибыль. В санкционный список включаются напитки, спиртовые напитки, в том числе водка; уксус и пищевые отходы, в частности, свекловичный жом. Запрет будет также распространяться на предоставление сопутствующей технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерских услуг, сказано в документе.
Помимо этого, Великобритания ввела запрет на экспорт, поставку, доставку и предоставление дополнительных товаров из списка товаров, от которых зависимы страны G7, в или для использования в России. Запрет также распространяется на импорт технологий переработки нефти, производственной продукции, а также на предоставление соответствующей технической помощи, финансовых услуг и средств и брокерских услуг.
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