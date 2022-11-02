https://ria.ru/20221102/zima-1828684632.html
Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе
Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе - РИА Новости, 02.11.2022
Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе
Температура в Европе этой зимой ожидается в пределах нормы, очень суровой погоды не прогнозируется, как и очень теплой, заявил научный руководитель... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:12
2022-11-02T17:12
2022-11-02T17:12
общество
роман вильфанд
европа
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гидрометцентр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Температура в Европе этой зимой ожидается в пределах нормы, очень суровой погоды не прогнозируется, как и очень теплой, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции."Температурный режим около нормы. Очень суровой зимы не прогнозируется, очень теплой – тоже нет", - ответил Вильфанд на вопрос, какой будет предстоящая зима в Европе.
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общество, роман вильфанд, европа, россия, гидрометцентр
Общество, Роман Вильфанд, Европа, Россия, Гидрометцентр
Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе
Научрук Гидрометцентра Вильфанд: суровой зимы в Европе не ожидается, но и теплой не будет