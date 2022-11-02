https://ria.ru/20221102/zima-1828684632.html

Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе

Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе - РИА Новости, 02.11.2022

Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе

Температура в Европе этой зимой ожидается в пределах нормы, очень суровой погоды не прогнозируется, как и очень теплой, заявил научный руководитель... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:12

2022-11-02T17:12

2022-11-02T17:12

общество

роман вильфанд

европа

россия

гидрометцентр

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Температура в Европе этой зимой ожидается в пределах нормы, очень суровой погоды не прогнозируется, как и очень теплой, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции."Температурный режим около нормы. Очень суровой зимы не прогнозируется, очень теплой – тоже нет", - ответил Вильфанд на вопрос, какой будет предстоящая зима в Европе.

https://ria.ru/20221101/pkhg-1828363582.html

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общество, роман вильфанд, европа, россия, гидрометцентр