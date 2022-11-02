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Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе - РИА Новости, 02.11.2022
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Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе
Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе - РИА Новости, 02.11.2022
Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе
Температура в Европе этой зимой ожидается в пределах нормы, очень суровой погоды не прогнозируется, как и очень теплой, заявил научный руководитель... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:12
2022-11-02T17:12
общество
роман вильфанд
европа
россия
гидрометцентр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Температура в Европе этой зимой ожидается в пределах нормы, очень суровой погоды не прогнозируется, как и очень теплой, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции."Температурный режим около нормы. Очень суровой зимы не прогнозируется, очень теплой – тоже нет", - ответил Вильфанд на вопрос, какой будет предстоящая зима в Европе.
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общество, роман вильфанд, европа, россия, гидрометцентр
Общество, Роман Вильфанд, Европа, Россия, Гидрометцентр
17:12 02.11.2022
 
Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе

Научрук Гидрометцентра Вильфанд: суровой зимы в Европе не ожидается, но и теплой не будет

© РИА Новости / Даниил Низамутдинов, Владимир ДобровольскийПариж под снежным одеялом
Париж под снежным одеялом - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Даниил Низамутдинов, Владимир Добровольский
Париж под снежным одеялом . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Температура в Европе этой зимой ожидается в пределах нормы, очень суровой погоды не прогнозируется, как и очень теплой, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции.
"Температурный режим около нормы. Очень суровой зимы не прогнозируется, очень теплой – тоже нет", - ответил Вильфанд на вопрос, какой будет предстоящая зима в Европе.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 12:15
В "Газпроме" ожидают высокую нагрузку на европейские ПХГ этой зимой
 
ОбществоРоман ВильфандЕвропаРоссияГидрометцентр
 
 
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