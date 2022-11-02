https://ria.ru/20221102/zhivotnye-1828393602.html

Домик для Симбы. Как живут в Москве спасенные дикие животные

Домик для Симбы. Как живут в Москве спасенные дикие животные - РИА Новости, 02.11.2022

Домик для Симбы. Как живут в Москве спасенные дикие животные

Изредка на улицах Москвы можно встретить неожиданных для города гостей — медвежонка, енота или даже леопарда. Как правило, это звери с непростой судьбой,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:00

2022-11-02T09:00

2022-11-02T09:00

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Изредка на улицах Москвы можно встретить неожиданных для города гостей — медвежонка, енота или даже леопарда. Как правило, это звери с непростой судьбой, приобретенные безответственными хозяевами на забаву, которые потом от них избавляются. Такими "потеряшками" занимается столичный департамент природопользования и центр реабилитации диких животных. Корреспондент РИА Новости отправился в Московскую область, чтобы посмотреть, как спасенным животным оказывается помощь.Внезапное новосельеВ Дмитровском районе севернее Москвы, недалеко от города Яхрома, на лесной территории в центре реабилитации находится более 500 видов диких животных. Некоторые из них раньше жили у безалаберных хозяев в неподходящих условиях, а кого-то и вовсе пытались ввезти в страну контрабандисты.Хорошо, что есть места, где эти звери после вызволения могут вести спокойную и комфортную жизнь. Перечень питомцев чем-то схож с зоопарком по своему разнообразию: обезьяны, еноты, мангусты, лисы, тигры, львы, десятки самых разных птиц, а также экзотические змеи и игуаны. В остальном сходств с зоопарком нет, как и посетителей.Территория центра огорожена, проезд — через ворота с охраной. Внутри множество вольеров, павильонов, клеток и зданий. Всем животным, которые попадают сюда в плачевном состоянии, помогают специалисты. Их выхаживают, лечат и кормят, а также заботятся о них. При этом никакая дрессировка или одомашнивание здесь не практикуется.Следят за этим хозяйством десятки сотрудников, среди которых есть, разумеется, ветеринары и зоотехники. Пока мы осматриваемся и пытаемся сориентироваться среди гула животных со всех сторон, управляющий центром реабилитации диких животных Арвидас Яблонскис показывает свежее "пополнение" – львенка Симбу. Его появление в центре было спонтанным, рассказывает он."Как-то вечером нам позвонили из прокуратуры и сказали, что в Дмитровском районе гуляет львенок, его надо забрать. Симбу держали у себя дома молодые люди, но владельца забрали в армию. На следующий день мы его и увезли. Львенок был не агрессивный, ни на кого не кидался. Имя ему выбирали не мы, так его назвал хозяин", - говорит Яблонскис.Симбу поселили в соседнем с львицей вольере. Она его хорошо приняла, и они стали дружить. Однако в первые дни, по словам управляющего, львенок был испуган и растерян, что вполне объяснимо, так как он оказался в новом месте."Сначала сидел в домике и рычал. Все-таки разные шумы вокруг и других звери, которых он никогда не видел. Потом начал выходить в вольер, знакомиться. В целом, проблем не возникло, он довольно контактный", – рассказывает Яблонскис.Несмотря на дружбу с львицей, Симбу не поселят с ней в один вольер. "От греха подальше", – поясняет управляющий центром.Дальнейшую судьбу львенка будет решать департамент природопользования. Как правило животные со временем отправляются в зоопарки. Но бывают случаи, когда остаются в центре реабилитации навсегда. Для этого есть все необходимые условия."На время зимы у него есть домик, там лежак и весьма тепло. Хотя большие кошки иногда выходят погулять в холодное время, так как им интересен снег", - добавляет Яблонскис.Дружное соседствоПодобных историй, когда необдуманно заводят диких зверей, довольно много, указывает он."Животные нам по-разному достаются. Где-то изъятые, где-то брошенные. Нас оповещают, мы приезжаем вместе с полицией и сотрудниками департамента", – поясняет собеседник агентства. По его словам, как правило, за 3-4 дня все новые обитатели осваиваются."Но поначалу отказываются есть и не доверяют людям. Потом животным становится интересно, что происходит вокруг. Они видят, что никто не нападает, не трогает. Значит можно контактировать. Отмечу, что случаев побега у нас не было", – рассказывает Яблонскис.Сотрудники внимательно следят не только за адаптацией новичков, но и за всеми обитателями центра. По поведению животного можно понять его состояние. Если зверь все время спит, лежит, сторониться людей, прячется в домике, значит заболел."Разумеется, у нас постоянно ведется профилактика. Крупные животные со временем привыкают к сотрудникам. Если постоянно с ними общаешься, то все идет хорошо. Главное, не выстраивать контакт через еду, так как это банальная приманка. Если с пустыми руками приходишь к зверю и общаешься, тогда он будет тебя иначе воспринимать. Львы, тигры, леопарды, лисы, волки, еноты, обезьяны – они все с нами дружат. А вот соколы, ястребы не подойдут никогда", – объясняет управляющий.В центре реабилитации всегда есть свободный вольер на случай внезапных гостей. Разве что несколько дней может занять его подготовка. Например, когда сотрудники центра забрали двух медвежат, гуляющих по улице, то некоторое время они пожили в клетке, после чего для них соорудили отдельный вольер, куда они и переехали со временем.Объясняя постоянное пополнение, Яблонскис констатирует, что экзотических животных люди часто заводят, не думая о последствиях."Питомцы потом вырастают и их выбрасывают на улицу, потому что в квартире с ними тяжело жить. Хотя, по большому счету, их элементарно нельзя держать дома. Всегда стоит помнить, что это дикое животное", – обращает внимание собеседник агентства.В тех случаях, когда подобных зверей вы видите на улицах, дома у соседей или в руках фотографов, то звоните в полицию.

https://ria.ru/20191223/1562709518.html

https://ria.ru/20220218/zhivotnye-1773065002.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, животные, дикие животные, общество, московская область (подмосковье), дмитровский район