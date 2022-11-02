https://ria.ru/20221102/zerno-1828818599.html

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зернового коридора

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зернового коридора - РИА Новости, 02.11.2022

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зернового коридора

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону ситуацию вокруг "зернового коридора", сообщил МИД Турции. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:42

2022-11-02T22:42

2022-11-02T22:42

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону ситуацию вокруг "зернового коридора", сообщил МИД Турции.Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке."Сегодня (2 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы были обсуждены последние события в "зерновом коридоре", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, сергей лавров, мевлют чавушоглу, владимир путин, россия, турция