https://ria.ru/20221102/zerno-1828732989.html

Путин заявил о готовности в любом случае поставлять зерно беднейшим странам

Путин заявил о готовности в любом случае поставлять зерно беднейшим странам - РИА Новости, 02.11.2022

Путин заявил о готовности в любом случае поставлять зерно беднейшим странам

Даже в случае выхода Москвы из "зерновой сделки" Россия готова поставлять зерно в адрес беднейших стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:16

2022-11-02T17:16

2022-11-02T17:29

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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Даже в случае выхода Москвы из "зерновой сделки" Россия готова поставлять зерно в адрес беднейших стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Даже в случае выхода России из этой сделки мы, как и говорили, в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего 4%", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза."Если мы в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно", - добавил Путин.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828108463.html

https://ria.ru/20221102/gruz-1828592057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владимир путин, россия, оон, украина, турция