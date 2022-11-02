Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о готовности в любом случае поставлять зерно беднейшим странам - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/zerno-1828732989.html
Путин заявил о готовности в любом случае поставлять зерно беднейшим странам
Путин заявил о готовности в любом случае поставлять зерно беднейшим странам - РИА Новости, 02.11.2022
Путин заявил о готовности в любом случае поставлять зерно беднейшим странам
Даже в случае выхода Москвы из "зерновой сделки" Россия готова поставлять зерно в адрес беднейших стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:16
2022-11-02T17:29
экономика
владимир путин
россия
оон
украина
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg
СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Даже в случае выхода Москвы из "зерновой сделки" Россия готова поставлять зерно в адрес беднейших стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Даже в случае выхода России из этой сделки мы, как и говорили, в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего 4%", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза."Если мы в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно", - добавил Путин.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221031/sdelka-1828108463.html
https://ria.ru/20221102/gruz-1828592057.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_228:41:2848:2006_1920x0_80_0_0_d5ae75e26c73d3deec98c40cd0dfe10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, оон, украина, турция
Экономика, Владимир Путин, Россия, ООН, Украина, Турция
17:16 02.11.2022 (обновлено: 17:29 02.11.2022)
 
Путин заявил о готовности в любом случае поставлять зерно беднейшим странам

Путин: Россия готова поставлять зерно беднейшим странам даже без участия в сделке

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Даже в случае выхода Москвы из "зерновой сделки" Россия готова поставлять зерно в адрес беднейших стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Даже в случае выхода России из этой сделки мы, как и говорили, в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего 4%", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:20
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по продуктовой сделке
"Если мы в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно", - добавил Путин.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
"Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
10:56
Грузы с Украины перестали страховать, пишут СМИ
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияООНУкраинаТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала