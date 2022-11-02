17:16 02.11.2022 (обновлено: 17:29 02.11.2022)
Путин заявил о готовности в любом случае поставлять зерно беднейшим странам
Путин: Россия готова поставлять зерно беднейшим странам даже без участия в сделке
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Даже в случае выхода Москвы из "зерновой сделки" Россия готова поставлять зерно в адрес беднейших стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Даже в случае выхода России из этой сделки мы, как и говорили, в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего 4%", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
31 октября, 14:20В Кремле ответили на вопрос о переговорах по продуктовой сделке
"Если мы в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно", - добавил Путин.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
"Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.