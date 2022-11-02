https://ria.ru/20221102/zerno-1828682322.html
Мишустин отметил отличные результаты российского агропрома
Мишустин отметил отличные результаты российского агропрома - РИА Новости, 02.11.2022
Мишустин отметил отличные результаты российского агропрома
Российский агропром в этом году показывает отличные результаты, намолочено уже 150 миллионов тонн зерна, что является рекордным показателем, заявил... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:01
2022-11-02T15:01
2022-11-02T15:01
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский агропром в этом году показывает отличные результаты, намолочено уже 150 миллионов тонн зерна, что является рекордным показателем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Агропромышленный комплекс и в этом году показывает отличные результаты. Достигнут новый рекорд по зерновым. Уже намолочено 150 миллионов тонн зерна", - сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг.Он добавил, что с начала года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, достигнут прирост по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, а также сои и рапса."Такие итоги – надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году", – сказал Мишустин.Глава правительства отметил, что для успешного завершения осенних полевых работ аграрии должны быть обеспечены всем необходимым - семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами, а также техникой и оборудованием отечественного производства.Мишустин напомнил, что по поручению президента весной были выделены дополнительные средства на предоставление льготных кредитов аграриям по ставке до 5%, а в 2022 году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено около 380 миллиардов рублей."Рассчитываем, что такой комплексный поход обеспечит наших граждан качественными и доступными продуктами питания, а российский агропром продолжит и дальше интенсивно развиваться", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20220727/primore-1805349963.html
https://ria.ru/20221101/torgovlya-1828362837.html
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин отметил отличные результаты российского агропрома
Мишустин заявил, что в России в этом году намолотили 150 миллионов тонн зерна
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский агропром в этом году показывает отличные результаты, намолочено уже 150 миллионов тонн зерна, что является рекордным показателем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Агропромышленный комплекс и в этом году показывает отличные результаты. Достигнут новый рекорд по зерновым. Уже намолочено 150 миллионов тонн зерна", - сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг.
Он добавил, что с начала года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, достигнут прирост по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, а также сои и рапса.
"Такие итоги – надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году", – сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что для успешного завершения осенних полевых работ аграрии должны быть обеспечены всем необходимым - семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами, а также техникой и оборудованием отечественного производства.
Мишустин напомнил, что по поручению президента весной были выделены дополнительные средства на предоставление льготных кредитов аграриям по ставке до 5%, а в 2022 году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено около 380 миллиардов рублей.
"Рассчитываем, что такой комплексный поход обеспечит наших граждан качественными и доступными продуктами питания, а российский агропром продолжит и дальше интенсивно развиваться", - подчеркнул премьер.