https://ria.ru/20221102/zerno-1828682322.html

Мишустин отметил отличные результаты российского агропрома

Мишустин отметил отличные результаты российского агропрома - РИА Новости, 02.11.2022

Мишустин отметил отличные результаты российского агропрома

Российский агропром в этом году показывает отличные результаты, намолочено уже 150 миллионов тонн зерна, что является рекордным показателем, заявил... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:01

2022-11-02T15:01

2022-11-02T15:01

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский агропром в этом году показывает отличные результаты, намолочено уже 150 миллионов тонн зерна, что является рекордным показателем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Агропромышленный комплекс и в этом году показывает отличные результаты. Достигнут новый рекорд по зерновым. Уже намолочено 150 миллионов тонн зерна", - сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг.Он добавил, что с начала года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, достигнут прирост по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, а также сои и рапса."Такие итоги – надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году", – сказал Мишустин.Глава правительства отметил, что для успешного завершения осенних полевых работ аграрии должны быть обеспечены всем необходимым - семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами, а также техникой и оборудованием отечественного производства.Мишустин напомнил, что по поручению президента весной были выделены дополнительные средства на предоставление льготных кредитов аграриям по ставке до 5%, а в 2022 году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено около 380 миллиардов рублей."Рассчитываем, что такой комплексный поход обеспечит наших граждан качественными и доступными продуктами питания, а российский агропром продолжит и дальше интенсивно развиваться", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20220727/primore-1805349963.html

https://ria.ru/20221101/torgovlya-1828362837.html

https://ria.ru/20221101/livan-1828318262.html

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экономика, михаил мишустин, россия