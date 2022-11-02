Источник предупредил, что суда с зерном могут оштрафовать из-за задержек
Ожидающие в Черном море суда с украинским зерном могут оштрафовать из-за задержек
© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. 31 октября 2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. 31 октября 2022. Архивное фото
СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Ожидающие в Черном море суда с зерном могут быть оштрафованы из-за задержек, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.
Россия ранее объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Суда, ожидающие в проливе Босфор... после приостановки участия России (в "зерновой сделке" - ред.), не представляют никакой навигационной опасности, но единственный ущерб, который может возникнуть, это штраф в связи с задержками", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, суда, груженные зерном, не сразу заходят в Босфор, а ждут в Черном море, пока не подойдет их очередь на досмотр.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.