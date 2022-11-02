https://ria.ru/20221102/zerno-1828652677.html

Источник предупредил, что суда с зерном могут оштрафовать из-за задержек

Источник предупредил, что суда с зерном могут оштрафовать из-за задержек - РИА Новости, 02.11.2022

Источник предупредил, что суда с зерном могут оштрафовать из-за задержек

Ожидающие в Черном море суда с зерном могут быть оштрафованы из-за задержек, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:35

2022-11-02T13:35

2022-11-02T13:35

экономика

россия

черное море

стамбул

украина

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СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Ожидающие в Черном море суда с зерном могут быть оштрафованы из-за задержек, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.Россия ранее объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Суда, ожидающие в проливе Босфор... после приостановки участия России (в "зерновой сделке" - ред.), не представляют никакой навигационной опасности, но единственный ущерб, который может возникнуть, это штраф в связи с задержками", - сообщил собеседник агентства.По его словам, суда, груженные зерном, не сразу заходят в Босфор, а ждут в Черном море, пока не подойдет их очередь на досмотр.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221102/sdelka-1828649807.html

россия

черное море

стамбул

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, черное море, стамбул, украина