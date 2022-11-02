https://ria.ru/20221102/zerno-1828649979.html
Украина дала гарантии неиспользования "зернового коридора" против России
Украина дала гарантии неиспользования "зернового коридора" против России - РИА Новости, 02.11.2022
Украина дала гарантии неиспользования "зернового коридора" против России
Украина дала необходимые письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в Черном море для ведения боевых действий против России, их удалось получить... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:30
2022-11-02T13:30
2022-11-02T14:08
россия
украина
турция
оон
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина дала необходимые письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в Черном море для ведения боевых действий против России, их удалось получить при посредничестве Турции и ООН, заявили в Минобороны РФ."Благодаря участию международной организации (ООН - ред.), а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года", - говорится в заявлении российского военного ведомства."Украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ", - говорится в сообщении ведомства.В МО РФ напомнили, что после совершения Украиной 29 октября террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", Россия приостановила реализацию "продуктовой сделки".
https://ria.ru/20221102/zerno-1828642990.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о полученных от Украины гарантиях о неиспользовании гумкоридора для военных целей
Конашенков о полученных от Украины гарантиях о неиспользовании гумкоридора для военных целей
2022-11-02T13:30
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, турция, оон, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Украина, Турция, ООН, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:30 02.11.2022 (обновлено: 14:08 02.11.2022)
Украина дала гарантии неиспользования "зернового коридора" против России
Минобороны: Украина дала гарантии неиспользования "зернового коридора" для боевых действий
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина дала необходимые письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в Черном море для ведения боевых действий против России, их удалось получить при посредничестве Турции и ООН, заявили в Минобороны РФ.
"Благодаря участию международной организации (ООН - ред.), а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года", - говорится в заявлении российского военного ведомства.
"Украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ", - говорится в сообщении ведомства.
В МО РФ напомнили, что после совершения Украиной 29 октября террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", Россия приостановила реализацию "продуктовой сделки".