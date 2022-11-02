11:16 02.11.2022 (обновлено: 11:18 02.11.2022)
Вышедшие из украинских портов суда продолжат путь, пишут СМИ
Yeni Şafak: суда, вышедшие из портов до решения России по зерновой сделке, продолжат путь
© AP Photo / The Presidential Office of UkraineТурецкий сухогруз "Поларнет" загружен украинским зерном в Одесской области
© AP Photo / The Presidential Office of Ukraine
Турецкий сухогруз "Поларнет" загружен украинским зерном в Одесской области. Архивное фото
АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Суда с зерном, вышедшие из украинских портов до решения Москвы о приостановке участия в "зерновой сделке", продолжат свой маршрут, пишет в среду турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Yeni Şafak" узнала о последней ситуации в "зерновом коридоре", где активизировалась дипломатия. Утверждается, что в приостановленном "зерновом коридоре" нет новых выходов судов из украинских портов. Источники заявили, что суда, вышедшие из портов до решения Москвы о приостановке, могут без проблем осуществить отгрузку", - сообщило издание.