https://ria.ru/20221102/zerno-1828599783.html

Вышедшие из украинских портов суда продолжат путь, пишут СМИ

Вышедшие из украинских портов суда продолжат путь, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2022

Вышедшие из украинских портов суда продолжат путь, пишут СМИ

Суда с зерном, вышедшие из украинских портов до решения Москвы о приостановке участия в "зерновой сделке", продолжат свой маршрут, пишет в среду турецкая газета РИА Новости, 02.11.2022

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Суда с зерном, вышедшие из украинских портов до решения Москвы о приостановке участия в "зерновой сделке", продолжат свой маршрут, пишет в среду турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Yeni Şafak" узнала о последней ситуации в "зерновом коридоре", где активизировалась дипломатия. Утверждается, что в приостановленном "зерновом коридоре" нет новых выходов судов из украинских портов. Источники заявили, что суда, вышедшие из портов до решения Москвы о приостановке, могут без проблем осуществить отгрузку", - сообщило издание.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828594097.html

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