Рейтинг@Mail.ru
Вышедшие из украинских портов суда продолжат путь, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/zerno-1828599783.html
Вышедшие из украинских портов суда продолжат путь, пишут СМИ
Вышедшие из украинских портов суда продолжат путь, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2022
Вышедшие из украинских портов суда продолжат путь, пишут СМИ
Суда с зерном, вышедшие из украинских портов до решения Москвы о приостановке участия в "зерновой сделке", продолжат свой маршрут, пишет в среду турецкая газета РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:16
2022-11-02T11:18
россия
украина
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806324570_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_a32df365d3411107c069aead3e0e0d70.jpg
АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Суда с зерном, вышедшие из украинских портов до решения Москвы о приостановке участия в "зерновой сделке", продолжат свой маршрут, пишет в среду турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Yeni Şafak" узнала о последней ситуации в "зерновом коридоре", где активизировалась дипломатия. Утверждается, что в приостановленном "зерновом коридоре" нет новых выходов судов из украинских портов. Источники заявили, что суда, вышедшие из портов до решения Москвы о приостановке, могут без проблем осуществить отгрузку", - сообщило издание.
https://ria.ru/20221102/zerno-1828594097.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806324570_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_e2333f5419ebb20db031ba7676b3c9bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, турция
Россия, Украина, В мире, Турция
11:16 02.11.2022 (обновлено: 11:18 02.11.2022)
 
Вышедшие из украинских портов суда продолжат путь, пишут СМИ

Yeni Şafak: суда, вышедшие из портов до решения России по зерновой сделке, продолжат путь

© AP Photo / The Presidential Office of UkraineТурецкий сухогруз "Поларнет" загружен украинским зерном в Одесской области
Турецкий сухогруз Поларнет загружен украинским зерном в Одесской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / The Presidential Office of Ukraine
Турецкий сухогруз "Поларнет" загружен украинским зерном в Одесской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Суда с зерном, вышедшие из украинских портов до решения Москвы о приостановке участия в "зерновой сделке", продолжат свой маршрут, пишет в среду турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Yeni Şafak" узнала о последней ситуации в "зерновом коридоре", где активизировалась дипломатия. Утверждается, что в приостановленном "зерновом коридоре" нет новых выходов судов из украинских портов. Источники заявили, что суда, вышедшие из портов до решения Москвы о приостановке, могут без проблем осуществить отгрузку", - сообщило издание.
Погрузка зерна в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
11:02
Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов
 
РоссияУкраинаВ миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала