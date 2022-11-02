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Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов - РИА Новости, 02.11.2022
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Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов
Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов - РИА Новости, 02.11.2022
Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов
Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:02
2022-11-02T11:02
хулуси акар
турция
россия
украина
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Мы даже пытаемся изучить, что можно сделать для перевозки зерна в российских портах. Неспособность достичь соглашения по зерну в долгосрочной перспективе может привести к глобальной нестабильности. Мы вновь обращаемся к сторонам с призывом не допустить этого", - сказал Акар в интервью газете Milliyet.
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хулуси акар, турция, россия, украина
Хулуси Акар, Турция, Россия, Украина
11:02 02.11.2022
 
Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов

Глава Минобороны Акар: Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкПогрузка зерна в Мелитополе
Погрузка зерна в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Погрузка зерна в Мелитополе. Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Мы даже пытаемся изучить, что можно сделать для перевозки зерна в российских портах. Неспособность достичь соглашения по зерну в долгосрочной перспективе может привести к глобальной нестабильности. Мы вновь обращаемся к сторонам с призывом не допустить этого", - сказал Акар в интервью газете Milliyet.
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
10:56
Грузы с Украины перестали страховать, пишут СМИ
 
Хулуси АкарТурцияРоссияУкраина
 
 
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