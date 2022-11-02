https://ria.ru/20221102/zerno-1828594097.html

Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов

Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов - РИА Новости, 02.11.2022

Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов

Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:02

2022-11-02T11:02

2022-11-02T11:02

хулуси акар

турция

россия

украина

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Турция изучает варианты по отгрузке зерна из российских портов, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Мы даже пытаемся изучить, что можно сделать для перевозки зерна в российских портах. Неспособность достичь соглашения по зерну в долгосрочной перспективе может привести к глобальной нестабильности. Мы вновь обращаемся к сторонам с призывом не допустить этого", - сказал Акар в интервью газете Milliyet.

https://ria.ru/20221102/gruz-1828592057.html

турция

россия

украина

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хулуси акар, турция, россия, украина