Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Стамбуле обсуждается вопрос гарантий зернового коридора - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/zerno-1828538612.html
Источник: в Стамбуле обсуждается вопрос гарантий зернового коридора
Источник: в Стамбуле обсуждается вопрос гарантий зернового коридора - РИА Новости, 02.11.2022
Источник: в Стамбуле обсуждается вопрос гарантий зернового коридора
Вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, конкретики на данный момент нет, заявил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T00:05
2022-11-02T00:10
сергей лавров
мевлют чавушоглу
россия
стамбул
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806988992_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d0d10abd39d5414e5b5737008bda0c08.jpg
АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, конкретики на данный момент нет, заявил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях, сообщали ранее в российском дипведомстве."Обсуждается, но пока ничего конкретного я вам сказать не могу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, обсуждают ли участники продуктовой сделки вопрос гарантий безопасности морских коридоров.На вопрос о том, как он оценивает переговоры по возобновлению работы зернового коридора, собеседник агентства отметил, что "пока рано делать выводы"."Процесс идёт", - подчеркнул источник.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://ria.ru/20221101/afrika-1828488204.html
https://ria.ru/20221101/zerno-1828361888.html
россия
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806988992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_332ea640bb7ca51bc518bbdbbbfd20da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, стамбул, турция
Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Россия, Стамбул, Турция
00:05 02.11.2022 (обновлено: 00:10 02.11.2022)
 
Источник: в Стамбуле обсуждается вопрос гарантий зернового коридора

Вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, конкретики пока нет

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСудно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
Судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в медиабанк
Судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, конкретики на данный момент нет, заявил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях, сообщали ранее в российском дипведомстве.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 18:42
Путин подтвердил Эрдогану готовность поставить Африке зерно и удобрения
"Обсуждается, но пока ничего конкретного я вам сказать не могу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, обсуждают ли участники продуктовой сделки вопрос гарантий безопасности морских коридоров.
На вопрос о том, как он оценивает переговоры по возобновлению работы зернового коридора, собеседник агентства отметил, что "пока рано делать выводы".
"Процесс идёт", - подчеркнул источник.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 12:09
Украина возобновила транспортировку зерна через Румынию
 
Сергей ЛавровМевлют ЧавушоглуРоссияСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала