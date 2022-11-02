00:05 02.11.2022 (обновлено: 00:10 02.11.2022)
Источник: в Стамбуле обсуждается вопрос гарантий зернового коридора
Вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, конкретики пока нет
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСудно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
© Sputnik / Бурджу Окутан
Судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, конкретики на данный момент нет, заявил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях, сообщали ранее в российском дипведомстве.
"Обсуждается, но пока ничего конкретного я вам сказать не могу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, обсуждают ли участники продуктовой сделки вопрос гарантий безопасности морских коридоров.
На вопрос о том, как он оценивает переговоры по возобновлению работы зернового коридора, собеседник агентства отметил, что "пока рано делать выводы".
"Процесс идёт", - подчеркнул источник.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.