https://ria.ru/20221102/zerno-1828538612.html

Источник: в Стамбуле обсуждается вопрос гарантий зернового коридора

Источник: в Стамбуле обсуждается вопрос гарантий зернового коридора - РИА Новости, 02.11.2022

Источник: в Стамбуле обсуждается вопрос гарантий зернового коридора

Вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, конкретики на данный момент нет, заявил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T00:05

2022-11-02T00:05

2022-11-02T00:10

сергей лавров

мевлют чавушоглу

россия

стамбул

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, конкретики на данный момент нет, заявил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях, сообщали ранее в российском дипведомстве."Обсуждается, но пока ничего конкретного я вам сказать не могу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, обсуждают ли участники продуктовой сделки вопрос гарантий безопасности морских коридоров.На вопрос о том, как он оценивает переговоры по возобновлению работы зернового коридора, собеседник агентства отметил, что "пока рано делать выводы"."Процесс идёт", - подчеркнул источник.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221101/afrika-1828488204.html

https://ria.ru/20221101/zerno-1828361888.html

россия

стамбул

турция

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сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия, стамбул, турция