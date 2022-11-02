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В Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 02.11.2022
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Туризм
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В Анталье произошло землетрясение
В Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 02.11.2022
В Анталье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:59
2022-11-02T21:07
туризм
туризм
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD)."Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 20:41 (совпадает с мск) у района Кумлыджа в Анталии в Средиземном море. Глубина землетрясения была объявлена равной 22,35 км", - сообщило управление.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм
20:59 02.11.2022 (обновлено: 21:07 02.11.2022)
 
В Анталье произошло землетрясение

AFAD: в курортной Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,7

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Отель в Анталье. Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 20:41 (совпадает с мск) у района Кумлыджа в Анталии в Средиземном море. Глубина землетрясения была объявлена равной 22,35 км", - сообщило управление.
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