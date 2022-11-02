https://ria.ru/20221102/zemletryasenie-1828804295.html

В Анталье произошло землетрясение

В Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 02.11.2022

В Анталье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:59

2022-11-02T20:59

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD)."Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 20:41 (совпадает с мск) у района Кумлыджа в Анталии в Средиземном море. Глубина землетрясения была объявлена равной 22,35 км", - сообщило управление.

https://ria.ru/20221030/nato-1827868263.html

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