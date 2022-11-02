В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем
Советник Аксенова Крючков пообещал Зеленскому тюремную камеру в Крыму недалеко от моря
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков пообещал Владимиру Зеленскому, заявившему о намерении посетить полуостров, тюремную камеру недалеко от моря.
Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил в интервью Чешскому телевидению, что поедет в Крым, чтобы увидеть море.
"У нас от любого следственного изолятора не больше 100 километров до моря в любую сторону. А недалеко от сразу двух морей, Черного и Азовского, есть хорошая исправительная трудовая колония в Керчи. Тюремная камера ждет", - сказал РИА Новости Крючков, комментируя заявление Зеленского.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".