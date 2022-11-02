https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828738266.html

В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем

В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем - РИА Новости, 02.11.2022

В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков пообещал Владимиру Зеленскому, заявившему о намерении посетить полуостров, тюремную камеру недалеко РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:32

2022-11-02T17:32

2022-11-02T17:32

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

россия

украина

олег крючков

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков пообещал Владимиру Зеленскому, заявившему о намерении посетить полуостров, тюремную камеру недалеко от моря.Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил в интервью Чешскому телевидению, что поедет в Крым, чтобы увидеть море."У нас от любого следственного изолятора не больше 100 километров до моря в любую сторону. А недалеко от сразу двух морей, Черного и Азовского, есть хорошая исправительная трудовая колония в Керчи. Тюремная камера ждет", - сказал РИА Новости Крючков, комментируя заявление Зеленского.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817163694.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, россия, украина, олег крючков, республика крым, ситуация в днр и лнр