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В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828738266.html
В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем
В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем - РИА Новости, 02.11.2022
В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков пообещал Владимиру Зеленскому, заявившему о намерении посетить полуостров, тюремную камеру недалеко РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:32
2022-11-02T17:32
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
россия
украина
олег крючков
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков пообещал Владимиру Зеленскому, заявившему о намерении посетить полуостров, тюремную камеру недалеко от моря.Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил в интервью Чешскому телевидению, что поедет в Крым, чтобы увидеть море."У нас от любого следственного изолятора не больше 100 километров до моря в любую сторону. А недалеко от сразу двух морей, Черного и Азовского, есть хорошая исправительная трудовая колония в Керчи. Тюремная камера ждет", - сказал РИА Новости Крючков, комментируя заявление Зеленского.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817163694.html
россия
украина
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владимир зеленский, в мире, россия, украина, олег крючков, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире, Россия, Украина, Олег Крючков, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:32 02.11.2022
 
В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем

Советник Аксенова Крючков пообещал Зеленскому тюремную камеру в Крыму недалеко от моря

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков пообещал Владимиру Зеленскому, заявившему о намерении посетить полуостров, тюремную камеру недалеко от моря.
Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил в интервью Чешскому телевидению, что поедет в Крым, чтобы увидеть море.
"У нас от любого следственного изолятора не больше 100 километров до моря в любую сторону. А недалеко от сразу двух морей, Черного и Азовского, есть хорошая исправительная трудовая колония в Керчи. Тюремная камера ждет", - сказал РИА Новости Крючков, комментируя заявление Зеленского.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ миреРоссияУкраинаОлег КрючковРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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