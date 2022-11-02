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Зеленский заявил, что не надо бояться возможности ядерной войны - РИА Новости, 02.11.2022
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Зеленский заявил, что не надо бояться возможности ядерной войны
Зеленский заявил, что не надо бояться возможности ядерной войны - РИА Новости, 02.11.2022
Зеленский заявил, что не надо бояться возможности ядерной войны
Владимир Зеленский заявил в интервью Чешскому телевидению, что бояться возможности ядерной войны не стоит. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:57
2022-11-02T16:33
владимир зеленский
владимир путин
игорь кириллов
россия
украина
киев
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью Чешскому телевидению, что бояться возможности ядерной войны не стоит.На прошлой неделе президент Владимир Путин напомнил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила об использовании ядерного оружия. По словам главы государства, нагнетание тезиса о возможности применения таких вооружений Россией используется для негативного влияния на дружественные Москве страны.При этом 24 октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Москва получила сведения о планах Киева применить "грязную бомбу". По данным Минобороны, Украина собирается обвинить в этом Россию. В ведомстве напомнили, что у киевского режима есть научные и производственные возможности для создания такого заряда.По расчетам, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до полутора тысяч километров и могут накрыть Польшу.В то же время главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России."Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение на большой территории.
https://ria.ru/20221026/gryaznaya_bomba-1826938406.html
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владимир зеленский, владимир путин, игорь кириллов, россия, украина, киев, вооруженные силы рф, в мире, грязная бомба
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Игорь Кириллов, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире, Грязная бомба
13:57 02.11.2022 (обновлено: 16:33 02.11.2022)
 
Зеленский заявил, что не надо бояться возможности ядерной войны

Президент Украины Зеленский призвал не бояться возможности ядерной войны

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью Чешскому телевидению, что бояться возможности ядерной войны не стоит.

"Не уверен, не хочу давать оценку. <…> Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, возможна ли ядерная война.

На прошлой неделе президент Владимир Путин напомнил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила об использовании ядерного оружия. По словам главы государства, нагнетание тезиса о возможности применения таких вооружений Россией используется для негативного влияния на дружественные Москве страны.
При этом 24 октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Москва получила сведения о планах Киева применить "грязную бомбу". По данным Минобороны, Украина собирается обвинить в этом Россию. В ведомстве напомнили, что у киевского режима есть научные и производственные возможности для создания такого заряда.
“Грязная бомба”: устройство и последствия применения
26 октября, 19:35Инфографика
"Грязная бомба": устройство и последствия применения
По расчетам, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до полутора тысяч километров и могут накрыть Польшу.
В то же время главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России.
"Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение на большой территории.
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28 октября, 14:01
России есть чем ответить Украине на "грязную бомбу", заявили в Госдуме
 
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинИгорь КирилловРоссияУкраинаКиевВооруженные силы РФВ миреГрязная бомба
 
 
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