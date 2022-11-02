https://ria.ru/20221102/zaymy-1828586411.html
Липецким предпринимателям предлагают получить займы по сниженным ставкам
Липецким предпринимателям предлагают получить займы по сниженным ставкам - РИА Новости, 02.11.2022
Липецким предпринимателям предлагают получить займы по сниженным ставкам
Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса предлагает региональным предпринимателям в качестве поддержки оформить займы под 1 - 6 процентов... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:39
2022-11-02T10:39
2022-11-02T10:39
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса предлагает региональным предпринимателям в качестве поддержки оформить займы под 1 - 6 процентов годовых, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день льготной поддержкой уже воспользовались около 600 предпринимателей. Размер займа составляет до пяти миллионов рублей. Деньги выдаются без комиссий, страхования и расходов по оценке залогов.Артамонов отметил, что в условиях санкционного давления такая поддержка необходима. Займы существенно помогают предпринимателям, позволяя приобрести необходимое оборудование, транспорт, а также провести текущие платежи по основной деятельности."Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221024/predprinimateli-1826303553.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
ЛИПЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса предлагает региональным предпринимателям в качестве поддержки оформить займы под 1 - 6 процентов годовых, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на сегодняшний день льготной поддержкой уже воспользовались около 600 предпринимателей. Размер займа составляет до пяти миллионов рублей. Деньги выдаются без комиссий, страхования и расходов по оценке залогов.
Артамонов отметил, что в условиях санкционного давления такая поддержка необходима. Займы существенно помогают предпринимателям, позволяя приобрести необходимое оборудование, транспорт, а также провести текущие платежи по основной деятельности.
"Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории", – сказал Артамонов
.