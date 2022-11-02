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Липецким предпринимателям предлагают получить займы по сниженным ставкам - РИА Новости, 02.11.2022
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Липецкая область
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Липецким предпринимателям предлагают получить займы по сниженным ставкам
Липецким предпринимателям предлагают получить займы по сниженным ставкам - РИА Новости, 02.11.2022
Липецким предпринимателям предлагают получить займы по сниженным ставкам
Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса предлагает региональным предпринимателям в качестве поддержки оформить займы под 1 - 6 процентов... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:39
2022-11-02T10:39
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса предлагает региональным предпринимателям в качестве поддержки оформить займы под 1 - 6 процентов годовых, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день льготной поддержкой уже воспользовались около 600 предпринимателей. Размер займа составляет до пяти миллионов рублей. Деньги выдаются без комиссий, страхования и расходов по оценке залогов.Артамонов отметил, что в условиях санкционного давления такая поддержка необходима. Займы существенно помогают предпринимателям, позволяя приобрести необходимое оборудование, транспорт, а также провести текущие платежи по основной деятельности."Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории", – сказал Артамонов.
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Артем Смирнов
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игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
10:39 02.11.2022
 

Липецким предпринимателям предлагают получить займы по сниженным ставкам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса предлагает региональным предпринимателям в качестве поддержки оформить займы под 1 - 6 процентов годовых, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на сегодняшний день льготной поддержкой уже воспользовались около 600 предпринимателей. Размер займа составляет до пяти миллионов рублей. Деньги выдаются без комиссий, страхования и расходов по оценке залогов.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:29Липецкая область
В Липецкой области растет число предпринимателей
Артамонов отметил, что в условиях санкционного давления такая поддержка необходима. Займы существенно помогают предпринимателям, позволяя приобрести необходимое оборудование, транспорт, а также провести текущие платежи по основной деятельности.
"Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
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