https://ria.ru/20221102/zaymy-1828586411.html

Липецким предпринимателям предлагают получить займы по сниженным ставкам

Липецким предпринимателям предлагают получить займы по сниженным ставкам - РИА Новости, 02.11.2022

Липецким предпринимателям предлагают получить займы по сниженным ставкам

Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса предлагает региональным предпринимателям в качестве поддержки оформить займы под 1 - 6 процентов... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:39

2022-11-02T10:39

2022-11-02T10:39

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса предлагает региональным предпринимателям в качестве поддержки оформить займы под 1 - 6 процентов годовых, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день льготной поддержкой уже воспользовались около 600 предпринимателей. Размер займа составляет до пяти миллионов рублей. Деньги выдаются без комиссий, страхования и расходов по оценке залогов.Артамонов отметил, что в условиях санкционного давления такая поддержка необходима. Займы существенно помогают предпринимателям, позволяя приобрести необходимое оборудование, транспорт, а также провести текущие платежи по основной деятельности."Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221024/predprinimateli-1826303553.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, экономика