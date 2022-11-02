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Президент Финляндии сообщил, что Венгрия может ратифицировать заявку в НАТО
Президент Финляндии сообщил, что Венгрия может ратифицировать заявку в НАТО - РИА Новости, 02.11.2022
Президент Финляндии сообщил, что Венгрия может ратифицировать заявку в НАТО
Финляндия может рассчитывать на ратификацию Венгрией заявки в Североатлантический альянс, сообщил финский президент Саули Ниинистё по итогам телефонного... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:46
2022-11-02T14:46
2022-11-02T14:46
в мире
саули ниинисте
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя - РИА Новости. Финляндия может рассчитывать на ратификацию Венгрией заявки в Североатлантический альянс, сообщил финский президент Саули Ниинистё по итогам телефонного разговора в среду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."У меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Хорошо, что Финляндия может рассчитывать на Венгрию в нашей ратификации НАТО. Я рассчитываю на дальнейшее укрепление наших финно-угорских связей и в качестве союзников", - написал Ниинистё в социальных сетях.Финляндия и Швеция находятся в процессе одобрения своих заявок на вступление в Североатлантический альянс, которые уже одобрили 28 стран из 30 за исключением Венгрии и Турции.
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в мире, саули ниинисте, финляндия, швеция, венгрия, виктор орбан, нато
В мире, Саули Ниинисте, Финляндия, Швеция, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО
Президент Финляндии сообщил, что Венгрия может ратифицировать заявку в НАТО
Президент Саули: Финляндия может рассчитывать на Венгрию в ратификации заявки в НАТО