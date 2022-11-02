https://ria.ru/20221102/zayavka-1828677801.html

Президент Финляндии сообщил, что Венгрия может ратифицировать заявку в НАТО

Президент Финляндии сообщил, что Венгрия может ратифицировать заявку в НАТО - РИА Новости, 02.11.2022

Президент Финляндии сообщил, что Венгрия может ратифицировать заявку в НАТО

Финляндия может рассчитывать на ратификацию Венгрией заявки в Североатлантический альянс, сообщил финский президент Саули Ниинистё по итогам телефонного... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:46

2022-11-02T14:46

2022-11-02T14:46

в мире

саули ниинисте

финляндия

швеция

венгрия

виктор орбан

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя - РИА Новости. Финляндия может рассчитывать на ратификацию Венгрией заявки в Североатлантический альянс, сообщил финский президент Саули Ниинистё по итогам телефонного разговора в среду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."У меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Хорошо, что Финляндия может рассчитывать на Венгрию в нашей ратификации НАТО. Я рассчитываю на дальнейшее укрепление наших финно-угорских связей и в качестве союзников", - написал Ниинистё в социальных сетях.Финляндия и Швеция находятся в процессе одобрения своих заявок на вступление в Североатлантический альянс, которые уже одобрили 28 стран из 30 за исключением Венгрии и Турции.

https://ria.ru/20221031/nato-1828118409.html

финляндия

швеция

венгрия

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в мире, саули ниинисте, финляндия, швеция, венгрия, виктор орбан, нато