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Путин поручил изучить вопрос о загрузке Севастопольского морского завода - РИА Новости, 02.11.2022
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Путин поручил изучить вопрос о загрузке Севастопольского морского завода
Путин поручил изучить вопрос о загрузке Севастопольского морского завода - РИА Новости, 02.11.2022
Путин поручил изучить вопрос о загрузке Севастопольского морского завода
Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) проработать вопрос о загрузке... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:03
2022-11-02T19:10
севастопольский морской завод
владимир путин
россия
севастополь
михаил развожаев
объединенная судостроительная корпорация
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) проработать вопрос о загрузке Севастопольского морского завода.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с главой государства рассказал, что у старейшего судостроительного завода нет заказов, а соответственно и перспектив. Хотя, по словам главы региона, можно производить суда и беспилотники."Конечно, должна быть решена задача о его загрузке. Соответствующее поручению правительству и объединенной судостроительной корпорации будут безусловно даны", - заверил губернатора президент.
https://ria.ru/20221102/sevastopol-1828773142.html
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севастопольский морской завод, владимир путин, россия, севастополь, михаил развожаев, объединенная судостроительная корпорация
Севастопольский морской завод, Владимир Путин, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, Объединенная судостроительная корпорация
19:03 02.11.2022 (обновлено: 19:10 02.11.2022)
 
Путин поручил изучить вопрос о загрузке Севастопольского морского завода

Путин поручил правительству проработать вопрос о загрузке Севастопольского морского завода

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в медиабанкПлавсистема из понтонов, изготовленная на "Севастопольском морском заводе"
Плавсистема из понтонов, изготовленная на Севастопольском морском заводе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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Плавсистема из понтонов, изготовленная на "Севастопольском морском заводе" . Архивное фото
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) проработать вопрос о загрузке Севастопольского морского завода.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с главой государства рассказал, что у старейшего судостроительного завода нет заказов, а соответственно и перспектив. Хотя, по словам главы региона, можно производить суда и беспилотники.
"Конечно, должна быть решена задача о его загрузке. Соответствующее поручению правительству и объединенной судостроительной корпорации будут безусловно даны", - заверил губернатора президент.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
18:58
Севастополь развивается по плану, заявил Путин
 
Севастопольский морской заводВладимир ПутинРоссияСевастопольМихаил РазвожаевОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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