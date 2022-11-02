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Путин поручил изучить вопрос о загрузке Севастопольского морского завода

Путин поручил изучить вопрос о загрузке Севастопольского морского завода - РИА Новости, 02.11.2022

Путин поручил изучить вопрос о загрузке Севастопольского морского завода

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) проработать вопрос о загрузке... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:03

2022-11-02T19:03

2022-11-02T19:10

севастопольский морской завод

владимир путин

россия

севастополь

михаил развожаев

объединенная судостроительная корпорация

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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) проработать вопрос о загрузке Севастопольского морского завода.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с главой государства рассказал, что у старейшего судостроительного завода нет заказов, а соответственно и перспектив. Хотя, по словам главы региона, можно производить суда и беспилотники."Конечно, должна быть решена задача о его загрузке. Соответствующее поручению правительству и объединенной судостроительной корпорации будут безусловно даны", - заверил губернатора президент.

https://ria.ru/20221102/sevastopol-1828773142.html

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севастопольский морской завод, владимир путин, россия, севастополь, михаил развожаев, объединенная судостроительная корпорация