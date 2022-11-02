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МИД Британии обвинил КНДР в безрассудстве из-за запуска ракет
МИД Британии обвинил КНДР в безрассудстве из-за запуска ракет - РИА Новости, 02.11.2022
МИД Британии обвинил КНДР в безрассудстве из-за запуска ракет
Замглавы британского МИД Энн-Мари Тревельян осудила запуски ракет КНДР, по ее мнению, Пхеньян демонстрирует безрассудные действия. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:42
2022-11-02T23:42
2022-11-02T23:42
в мире
пхеньян
желтое море
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Замглавы британского МИД Энн-Мари Тревельян осудила запуски ракет КНДР, по ее мнению, Пхеньян демонстрирует безрассудные действия.В среду южнокорейское агентство Рёнхап передавало, что КНДР в среду пустила 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей и произвела 100 артиллерийских выстрелов."Великобритания осуждает запуск Северной Кореей беспрецедентного количества ракет 2 ноября... Это первый случай, когда баллистическая ракета была выпущена так близко к южнокорейским территориальным водам, и (это) демонстрирует безрассудные действия Северной Кореи", - приводятся слова Тревельян на сайте британского внешнеполитического ведомства.
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пхеньян
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в мире, пхеньян, желтое море
В мире, Пхеньян, Желтое море
МИД Британии обвинил КНДР в безрассудстве из-за запуска ракет
Замглавы МИД Британии Тревельян осудила запуск ракет КНДР, обвинив страну в безрассудстве