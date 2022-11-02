https://ria.ru/20221102/zapusk-1828825180.html

МИД Британии обвинил КНДР в безрассудстве из-за запуска ракет

МИД Британии обвинил КНДР в безрассудстве из-за запуска ракет - РИА Новости, 02.11.2022

МИД Британии обвинил КНДР в безрассудстве из-за запуска ракет

Замглавы британского МИД Энн-Мари Тревельян осудила запуски ракет КНДР, по ее мнению, Пхеньян демонстрирует безрассудные действия. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:42

2022-11-02T23:42

2022-11-02T23:42

в мире

пхеньян

желтое море

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Замглавы британского МИД Энн-Мари Тревельян осудила запуски ракет КНДР, по ее мнению, Пхеньян демонстрирует безрассудные действия.В среду южнокорейское агентство Рёнхап передавало, что КНДР в среду пустила 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей и произвела 100 артиллерийских выстрелов."Великобритания осуждает запуск Северной Кореей беспрецедентного количества ракет 2 ноября... Это первый случай, когда баллистическая ракета была выпущена так близко к южнокорейским территориальным водам, и (это) демонстрирует безрассудные действия Северной Кореи", - приводятся слова Тревельян на сайте британского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html

пхеньян

желтое море

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в мире, пхеньян, желтое море