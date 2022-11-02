https://ria.ru/20221102/zagryaznenie-1828560881.html

В Томской области СК организовал проверку после загрязнения реки

В Томской области СК организовал проверку после загрязнения реки - РИА Новости, 02.11.2022

В Томской области СК организовал проверку после загрязнения реки

Следователи СК в Томской области организовали проверку по информации о загрязнении реки Томь нефтепродуктами, сообщает в среду Восточное межрегиональное... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:38

2022-11-02T08:38

2022-11-02T08:39

происшествия

светлана радионова

томская область

россия

северск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

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НОВОСИБИРСК, 2 ноя - РИА Новости. Следователи СК в Томской области организовали проверку по информации о загрязнении реки Томь нефтепродуктами, сообщает в среду Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что содержание нефтепродуктов в реке Томь рядом с городом Северском в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз. По ее словам, местные жители пожаловались, что река рядом с ЗАТО Северск стала похожа на тягучий мазут."В Томской области организована доследственная проверка по информации СМИ о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов", - говорится в сообщении.Проверку проводит Новосибирский следственный отдел на транспорте, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20221013/zagryaznenie-1823763335.html

томская область

россия

северск

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происшествия, светлана радионова, томская область, россия, северск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология, экология в россии