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В Томской области СК организовал проверку после загрязнения реки - РИА Новости, 02.11.2022
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В Томской области СК организовал проверку после загрязнения реки
В Томской области СК организовал проверку после загрязнения реки - РИА Новости, 02.11.2022
В Томской области СК организовал проверку после загрязнения реки
Следователи СК в Томской области организовали проверку по информации о загрязнении реки Томь нефтепродуктами, сообщает в среду Восточное межрегиональное... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:38
2022-11-02T08:39
происшествия
светлана радионова
томская область
россия
северск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экология
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НОВОСИБИРСК, 2 ноя - РИА Новости. Следователи СК в Томской области организовали проверку по информации о загрязнении реки Томь нефтепродуктами, сообщает в среду Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что содержание нефтепродуктов в реке Томь рядом с городом Северском в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз. По ее словам, местные жители пожаловались, что река рядом с ЗАТО Северск стала похожа на тягучий мазут."В Томской области организована доследственная проверка по информации СМИ о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов", - говорится в сообщении.Проверку проводит Новосибирский следственный отдел на транспорте, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.
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томская область
россия
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происшествия, светлана радионова, томская область, россия, северск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология, экология в россии
Происшествия, Светлана Радионова, Томская область, Россия, Северск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Экология, Экология в России
08:38 02.11.2022 (обновлено: 08:39 02.11.2022)
 
В Томской области СК организовал проверку после загрязнения реки

СК сообщил об организации проверки после загрязнения реки Томь в Томской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 2 ноя - РИА Новости. Следователи СК в Томской области организовали проверку по информации о загрязнении реки Томь нефтепродуктами, сообщает в среду Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что содержание нефтепродуктов в реке Томь рядом с городом Северском в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз. По ее словам, местные жители пожаловались, что река рядом с ЗАТО Северск стала похожа на тягучий мазут.
"В Томской области организована доследственная проверка по информации СМИ о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов", - говорится в сообщении.
Проверку проводит Новосибирский следственный отдел на транспорте, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияСветлана РадионоваТомская областьРоссияСеверскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ЭкологияЭкология в России
 
 
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