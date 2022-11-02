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Специалисты ЗАЭС подписали документы для работы с новой компанией - РИА Новости, 02.11.2022
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Специалисты ЗАЭС подписали документы для работы с новой компанией
Специалисты ЗАЭС подписали документы для работы с новой компанией - РИА Новости, 02.11.2022
Специалисты ЗАЭС подписали документы для работы с новой компанией
Все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты подписали документы с новой эксплуатирующей компанией, заявил советник гендиректора... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:59
2022-11-02T17:54
росэнергоатом
запорожская аэс
в мире
энергодар
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты подписали документы с новой эксплуатирующей компанией, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Ранее в среду глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил о начале интеграции Запорожской АЭС и ее персонала в юрисдикцию концерна "Росэнергоатом", вводятся зарплатные и социальные проекты для персонала станции и жителей города."Очень важно было обеспечить контрактацию критически важных специалистов, важных компетенций. Такие специалисты уже в достаточном количестве контрактованы. Речь идет о начальниках смен станции, оперативном персонале, руководстве энергоблоками, заместителях главного инженера, главном инженере. Все эти позиции в большинстве своем замещены". - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."Причем, что для нас было важно, они замещены представителями того персонала, теми сотрудниками, которые работали при прежнем работодателе. То есть говоря проще - местные. Но при этом я должен заметить, что никаких проблем с замещением должностей в российской атомной отрасли не было. У нас только кадровый резерв сегодня составляет 1,5 тысячи человек. Поэтому в случае, если бы что-то пошло не так, и были бы какие-то проблемы, мы бы эти проблемы закрыли бы за счет нашего кадрового резерва. Но уже сегодня можно сказать, что на такие меры идти не придется". - подчеркнул он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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росэнергоатом, запорожская аэс, в мире, энергодар, европа
Росэнергоатом, Запорожская АЭС, В мире, Энергодар, Европа
16:59 02.11.2022 (обновлено: 17:54 02.11.2022)
 
Специалисты ЗАЭС подписали документы для работы с новой компанией

"Росэнергоатом": специалисты ЗАЭС подписали документы для работы с новой компанией

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости
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Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты подписали документы с новой эксплуатирующей компанией, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
Ранее в среду глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил о начале интеграции Запорожской АЭС и ее персонала в юрисдикцию концерна "Росэнергоатом", вводятся зарплатные и социальные проекты для персонала станции и жителей города.
"Очень важно было обеспечить контрактацию критически важных специалистов, важных компетенций. Такие специалисты уже в достаточном количестве контрактованы. Речь идет о начальниках смен станции, оперативном персонале, руководстве энергоблоками, заместителях главного инженера, главном инженере. Все эти позиции в большинстве своем замещены". - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
"Причем, что для нас было важно, они замещены представителями того персонала, теми сотрудниками, которые работали при прежнем работодателе. То есть говоря проще - местные. Но при этом я должен заметить, что никаких проблем с замещением должностей в российской атомной отрасли не было. У нас только кадровый резерв сегодня составляет 1,5 тысячи человек. Поэтому в случае, если бы что-то пошло не так, и были бы какие-то проблемы, мы бы эти проблемы закрыли бы за счет нашего кадрового резерва. Но уже сегодня можно сказать, что на такие меры идти не придется". - подчеркнул он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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