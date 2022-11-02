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МИД надеется, что нахождение МАГАТЭ на ЗАЭС уменьшит ущерб от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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МИД надеется, что нахождение МАГАТЭ на ЗАЭС уменьшит ущерб от обстрелов ВСУ
МИД надеется, что нахождение МАГАТЭ на ЗАЭС уменьшит ущерб от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
МИД надеется, что нахождение МАГАТЭ на ЗАЭС уменьшит ущерб от обстрелов ВСУ
Минобороны РФ изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, главная задача – предотвратить обстрелы со стороны Киева, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:36
2022-11-02T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
москва
россия
магатэ
киев
андрей руденко
запорожская аэс
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, главная задача – предотвратить обстрелы со стороны Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он добавил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на станции может позволить минимизировать ущерб от обстрелов Киева."Мы знаем, насколько активно здесь налажено сотрудничество с МАГАТЭ и экспертами, которые находятся на станции. Осуществляется периодически ротация этих сотрудников. И мы надеемся, что это позволит минимизировать по крайней мере опасные инциденты, которые чреваты ядерной катастрофой", - подчеркнул Руденко.
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в мире, москва, россия, магатэ, киев, андрей руденко, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Россия, МАГАТЭ, Киев, Андрей Руденко, Запорожская АЭС
16:36 02.11.2022 (обновлено: 16:41 02.11.2022)
 
МИД надеется, что нахождение МАГАТЭ на ЗАЭС уменьшит ущерб от обстрелов ВСУ

МИД надеется, что присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС минимизирует ущерб от обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, главная задача – предотвратить обстрелы со стороны Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Давайте не будем предугадывать, потому что это непростой вопрос, он сейчас изучается активно нашими ведомствами, в первую очередь Министерством обороны. Главная задача - предотвратить обстрелы ЗАЭС со стороны украинских вооруженных сил", - сказал он журналистам.
Он добавил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на станции может позволить минимизировать ущерб от обстрелов Киева.
"Мы знаем, насколько активно здесь налажено сотрудничество с МАГАТЭ и экспертами, которые находятся на станции. Осуществляется периодически ротация этих сотрудников. И мы надеемся, что это позволит минимизировать по крайней мере опасные инциденты, которые чреваты ядерной катастрофой", - подчеркнул Руденко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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