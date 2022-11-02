https://ria.ru/20221102/zaes-1828717255.html

МИД надеется, что нахождение МАГАТЭ на ЗАЭС уменьшит ущерб от обстрелов ВСУ

МИД надеется, что нахождение МАГАТЭ на ЗАЭС уменьшит ущерб от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022

МИД надеется, что нахождение МАГАТЭ на ЗАЭС уменьшит ущерб от обстрелов ВСУ

Минобороны РФ изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, главная задача – предотвратить обстрелы со стороны Киева, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:36

2022-11-02T16:36

2022-11-02T16:41

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, главная задача – предотвратить обстрелы со стороны Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он добавил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на станции может позволить минимизировать ущерб от обстрелов Киева."Мы знаем, насколько активно здесь налажено сотрудничество с МАГАТЭ и экспертами, которые находятся на станции. Осуществляется периодически ротация этих сотрудников. И мы надеемся, что это позволит минимизировать по крайней мере опасные инциденты, которые чреваты ядерной катастрофой", - подчеркнул Руденко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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