16:36 02.11.2022 (обновлено: 16:41 02.11.2022)
МИД надеется, что нахождение МАГАТЭ на ЗАЭС уменьшит ущерб от обстрелов ВСУ
МИД надеется, что присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС минимизирует ущерб от обстрелов ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, главная задача – предотвратить обстрелы со стороны Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Давайте не будем предугадывать, потому что это непростой вопрос, он сейчас изучается активно нашими ведомствами, в первую очередь Министерством обороны. Главная задача - предотвратить обстрелы ЗАЭС со стороны украинских вооруженных сил", - сказал он журналистам.
Он добавил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на станции может позволить минимизировать ущерб от обстрелов Киева.
"Мы знаем, насколько активно здесь налажено сотрудничество с МАГАТЭ и экспертами, которые находятся на станции. Осуществляется периодически ротация этих сотрудников. И мы надеемся, что это позволит минимизировать по крайней мере опасные инциденты, которые чреваты ядерной катастрофой", - подчеркнул Руденко.