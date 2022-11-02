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Первую в Польше АЭС построит американская Westinghouse - РИА Новости, 02.11.2022
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Первую в Польше АЭС построит американская Westinghouse
Первую в Польше АЭС построит американская Westinghouse - РИА Новости, 02.11.2022
Первую в Польше АЭС построит американская Westinghouse
Кабинет министров Польши принял решение о том, что первую в стране атомную электростанцию будет строить американская фирма Westinghouse, заявил журналистам... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:06
2022-11-02T18:00
в мире
матеуш моравецкий
польша
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ВАРШАВА, 2 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Польши принял решение о том, что первую в стране атомную электростанцию будет строить американская фирма Westinghouse, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Сегодня во время заседания Совета министров мы приняли решение о размещении первой атомной электростанции на территории Польской Республики в месте, которое для этого наиболее подходит. Это место в северной Польше, с доступом к воде, с доступом к энергетической инфраструктуре, лучше всего соответствует всем условиям, уточненным со всеми экспертами", - сказал Моравецкий.Он уточнил, что строить первую в Польше АЭС будет американская фирма Westinghouse."Мы должны поставить не только на проверенные технологии, но также и на проверенных партнеров. Поэтому с большим удовольствием я должен сообщить, что после 4-5 лет очень интенсивной работы мы решились на американскую технологию. Это технология ..., защищенная от всех угроз. Постановление, которое принял Совет министров, также касается выбора партнера - американской фирмы Westinghouse , которая имеет проверенную, продвинутую технологию", - сказал премьер.Он подтвердил также, что всего Польша намерена построить три АЭС. Строительство второй станции ожидается с участием корейской фирмы KHNP.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
https://ria.ru/20221029/aes-1827744239.html
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в мире, матеуш моравецкий, польша
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша
16:06 02.11.2022 (обновлено: 18:00 02.11.2022)
 
Первую в Польше АЭС построит американская Westinghouse

Премьер Моравецкий заявил, что первую в Польше АЭС будет строить американская Westinghouse

© Depositphotos.com / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Depositphotos.com / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Польши принял решение о том, что первую в стране атомную электростанцию будет строить американская фирма Westinghouse, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Сегодня во время заседания Совета министров мы приняли решение о размещении первой атомной электростанции на территории Польской Республики в месте, которое для этого наиболее подходит. Это место в северной Польше, с доступом к воде, с доступом к энергетической инфраструктуре, лучше всего соответствует всем условиям, уточненным со всеми экспертами", - сказал Моравецкий.
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Он уточнил, что строить первую в Польше АЭС будет американская фирма Westinghouse.
"Мы должны поставить не только на проверенные технологии, но также и на проверенных партнеров. Поэтому с большим удовольствием я должен сообщить, что после 4-5 лет очень интенсивной работы мы решились на американскую технологию. Это технология ..., защищенная от всех угроз. Постановление, которое принял Совет министров, также касается выбора партнера - американской фирмы Westinghouse , которая имеет проверенную, продвинутую технологию", - сказал премьер.
Он подтвердил также, что всего Польша намерена построить три АЭС. Строительство второй станции ожидается с участием корейской фирмы KHNP.
В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
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