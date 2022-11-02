https://ria.ru/20221102/zaes-1828692613.html
Запорожская АЭС продолжает работу по выданным при Украине лицензиям
Запорожская АЭС продолжает работу по выданным при Украине лицензиям - РИА Новости, 02.11.2022
Запорожская АЭС продолжает работу по выданным при Украине лицензиям
Запорожская АЭС пока продолжает работать по ранее утвержденным стандартам, выданные украинским регулятором лицензии действуют, заявил советник гендиректора... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:34
2022-11-02T15:34
2022-11-02T16:11
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запорожская АЭС пока продолжает работать по ранее утвержденным стандартам, выданные украинским регулятором лицензии действуют, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Ранее в среду глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил о начале интеграции Запорожской АЭС и ее персонала в юрисдикцию концерна "Росэнергоатом", вводятся зарплатные и социальные проекты для персонала станции и жителей города."Что касается технологического аспекта, то пока, на текущий момент, мы работаем в рамках тех стандартов, которые были до этого. Какой-то принципиальной разницы в подходах нету. Более того, лицензии, которые были выданы украинским регулятором, они будут продолжать действовать до определенного момента, после которого уже в свои полные права вступит российский регулятор". - сказал Карчаа в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что на сегодняшний момент говорить о масштабных изменениях в подходах к работе атомной станции нельзя.
https://ria.ru/20221031/zaes-1828032918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, росэнергоатом, энергодар, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Энергодар, Безопасность, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:34 02.11.2022 (обновлено: 16:11 02.11.2022)
Запорожская АЭС продолжает работу по выданным при Украине лицензиям
"Росэнергоатом": ЗАЭС продолжает работать по утвержденным при Украине стандартам