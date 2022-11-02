https://ria.ru/20221102/zaes-1828586570.html

Начался переход Запорожской АЭС под юрисдикцию концерна "Росэнергоатом"

Начался переход Запорожской АЭС под юрисдикцию концерна "Росэнергоатом" - РИА Новости, 02.11.2022

Начался переход Запорожской АЭС под юрисдикцию концерна "Росэнергоатом"

Началась интеграция Запорожской АЭС и ее персонала в юрисдикцию концерна "Росэнергоатом", вводятся зарплатные и социальные проекты для персонала станции и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:40

2022-11-02T10:40

2022-11-02T10:42

специальная военная операция на украине

экономика

энергодар

запорожская аэс

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Началась интеграция Запорожской АЭС и ее персонала в юрисдикцию концерна "Росэнергоатом", вводятся зарплатные и социальные проекты для персонала станции и жителей Энергодара, заявил глава администрации города Александр Волга."После прихода эксплуатирующей организации из РФ началась работа по интеграции станции и самого персонала в юрисдикцию концерна "Росэнергоатом". Люди, которые остались, определились с выбором страны, в которой им жить. Жителей избрали для себя Россию как место жительства, место работы. ЗАЭС - это уже неотъемлемая часть России… По моей информации, на данный момент зарплаты на атомной станции платятся российской стороной. Российские банки уже вводят зарплатные проекты. Осуществляются социальные проекты - как на территории города, так и на самой ЗАЭС по линии "Росатома", - сказал Волга в интервью "Украине.ру".Он отметил, что российские атомграды оказывают содействие жителям Энергодара и персоналу Запорожской АЭС. При поддержке "Росатома" введут социальные, образовательные, инфраструктурные проекты, добавил он.Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС. АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" приступила к работе с персоналом на станции, сообщил 11 октября гендиректор организации Олег Романенко.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221102/zaes-1828570153.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

экономика, энергодар, запорожская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"