10:40 02.11.2022 (обновлено: 10:42 02.11.2022)
Начался переход Запорожской АЭС под юрисдикцию концерна "Росэнергоатом"
Глава Энергодара Волга: начался переход Запорожской АЭС под юрисдикцию "Росэнергоатома"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Началась интеграция Запорожской АЭС и ее персонала в юрисдикцию концерна "Росэнергоатом", вводятся зарплатные и социальные проекты для персонала станции и жителей Энергодара, заявил глава администрации города Александр Волга.
"После прихода эксплуатирующей организации из РФ началась работа по интеграции станции и самого персонала в юрисдикцию концерна "Росэнергоатом". Люди, которые остались, определились с выбором страны, в которой им жить. Жителей избрали для себя Россию как место жительства, место работы. ЗАЭС - это уже неотъемлемая часть России… По моей информации, на данный момент зарплаты на атомной станции платятся российской стороной. Российские банки уже вводят зарплатные проекты. Осуществляются социальные проекты - как на территории города, так и на самой ЗАЭС по линии "Росатома", - сказал Волга в интервью "Украине.ру".
Он отметил, что российские атомграды оказывают содействие жителям Энергодара и персоналу Запорожской АЭС. При поддержке "Росатома" введут социальные, образовательные, инфраструктурные проекты, добавил он.
Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС. АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" приступила к работе с персоналом на станции, сообщил 11 октября гендиректор организации Олег Романенко.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.